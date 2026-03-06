Moreno hace un llamamiento para fomentar la participación en los cribados de cáncer

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado un llamamiento al conjunto de la población a que "se tome muy en serio" la participación en los cribados para la detección precoz de determinados tipos de cáncer que lleva a cabo la sanidad andaluza, así como ha dirigido un mensaje a los jóvenes para que eviten determinados comportamientos o hábitos poco saludables que pueden aumentar las opciones de contraer este enfermedad, como fumar usando váper, o llevarse "horas" expuestos al sol. Son mensajes que el presidente de la Junta ha trasladado durante su intervención en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias, que ha arrancado en Jaén tras haberse tenido que posponer hace unas semanas por el "río atmosférico" inédito que sacudió a Andalucía entre enero y febrero.

El presidente ha dedicado parte de su discurso en este acto a repasar los cribados que están en marcha en el ámbito de la sanidad andaluza; en concreto, para la detección precoz de los cáncer de colon, de cuello de cérvix y de mama, y a detallar el grado de participación en los mismos. Del cribado del cáncer de colon, el presidente ha destacado que la Junta lo ha transformado "en una prueba homogénea para población" de entre 50 y 69 años de edad, y ha comentado que, entre los años 2021 y 2023, la participación en el mismo se ha incrementado pasando de un 20% a un 40%, un dato "alentador y positivo".

No obstante, ha señalado que "no tiene ningún sentido que un 60% de personas a las que les llega la carta" para participar en este cribado, "no contesten", por lo que ha querido "insistir" en pedir a la población a la que se dirige esta campaña que participe en la misma, "ya que se hace un esfuerzo en términos de recursos económicos y materiales en este tipo de cribado" por parte de la administración, ha agregado.

De igual modo, del cribado de cáncer de cuello uterino, ha señalado que "Andalucía ha cumplido con los hitos marcados", y alcanzará "una cobertura del 100% en el año 2029", si bien ha detallado que, "desde su puesta en marcha, 498.140 mujeres han sido invitadas a participar" en este programa y "sólo 121.000 han participado".

Cáncer de mama

Respecto al cribado del cáncer de mama, el presidente ha subrayado que la Junta ha ampliado "la población de estudio" del mismo a la franja de edad comprendida entre los 48 y los 71 años, "probablemente la más amplia que hay dentro de las comunidades autónomas en España", y "se seguirá ampliando" hasta abarcar la franja de 45 a 75 años. Moreno ha detallado que "el número de citas asignadas para el cribado de mama ha aumentado un 67%" en los últimos siete años, "pasando de 290.000 citas en el año 2018 a casi 600.000 el año pasado", otro dato que ha considerado "esperanzador y positivo".

No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en animar a la población a participar más en estos cribados, así como a tener en cuenta determinados "hábitos saludables" que pueden reducir el riesgo de contraer el cáncer. En concreto, Moreno se ha dirigido a las personas jóvenes para comentar que todavía ve a "chavales jóvenes, con 18, 19 años, fumando o con los váper, que no son conscientes que están jugando con la suerte, con su vida y con el sufrimiento de su familia".

"O vemos también cómo en los veranos, y especialmente en nuestra tierra, donde hay mucha radiación solar", hay "chicos jóvenes, y no tan jóvenes, que se tiran horas al sol inconscientemente", sin tener en cuenta que "pueden tener una lesión que se puede convertir en tumoral y le puede generar gravísimos problemas de salud". "Hay cosas que se pueden evitar, y que todos conocemos", como "el tabaco, el alcohol, el sol", y fomentar "hábitos saludables" como una determinada dieta o "hacer un poco de ejercicio", ha abundado el presidente de la Junta, quien también ha apostado por mejorar la "coordinación" entre administraciones, desde la premisa de que, entre todos, hay que "sumar energías" para combatir el cáncer y mejorar la supervivencia.