Los nuevos retos requerirán nuevas soluciones diferentes a las actuales

Durante los días 15 y 16 de marzo tuvieron lugar las I Jornadas Incendios Forestales y Riesgos Naturales, con las ponencias de diversas personalidades y expertos relacionados con la protección del Medio Ambiente, así como intensos y reveladores debates en los dos días de duración del evento. Las jornadas estuvieron patrocinadas por el Grupo ITURRI, empresa líder en el sector de la protección y la seguridad. El Grupo empresarial lleva 75 años siendo referente tanto a nivel nacional como internacional, contando con presencia en 14 países y con unos cimientos bien fundamentados en el objetivo de contribuir a un mundo más seguro y protegido, así como proteger a las personas y su entorno con soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles. ITURRI apuesta de forma decidida por contribuir a un mundo mejor para las futuras generaciones.

Los dos días estuvieron marcados por la muy alta calidad de las ponencias y la gran participación de los asistentes a los debates, donde se llegó a un mutuo aprendizaje por parte de todos los presentes. Juan Francisco Iturri, CEO del Grupo Iturri, abrió el primer día de ponencias con unas palabras referentes al conflicto vigente en Ucrania, punta del iceberg de uno de los grandes retos de la sociedad como tal en el presente y en el futuro: “Quería tener ese recuerdo para tanta gente que sufre. En este contexto, me gustaría hacer una reflexión muy rápida: la humanidad se enfrenta a dos grandes retos en los próximos 50 años. Uno ya lo estamos viendo en Ucrania, sobre el modelo futuro de convivencia y sociedad que vamos a tener, con el interrogante de si ese modelo va a ser el que hemos creído y conocido en Europa, basado en la libertad y la democracia. El segundo reto se encuentra en el cambio climático, una batalla que ya a estas alturas es indudable y con carácter antropogénico, que traerá consecuencias devastadoras. Y en relación al tema que nos ocupa en las Jornadas, el último informe del IPCC cuenta con 351 referencias a los incendios forestales. Las razones de esta importancia la encontramos en que los incendios son causa de emisión de CO2 y también consecuencia de muchos cambios en el hábitat de flora y fauna. El cambio climático cuenta con un mecanismo que no posibilita la marcha atrás y puede que llegue el momento en el que sea demasiado tarde”.

Juan Francisco Uturri “Hay dos grandes retos para la humanidad en los próximos 50 años: el modelo de convivencia social y la lucha contra el cambio climático”

Tras su intervención , llegó el turno de la primera mesa de ponencias y debates, que contó con Jesús Barranco, ingeniero de montes y miembro del Comité de Redacción de la Revista RlyRN, como moderador de las intervenciones de la tarde. El primer turno de palabra fue para Domingo M. Molina, profesor de la Universidad de Lleida, Director de la revista RIyRN y Coordinador del Programa MasterFUEGO, con el tema “El mundo rural actual. Hacia una gestión más eficiente y completa”.

Nos señaló Domingo que el despoblamiento de las zonas rurales, unido al abandono de la gestión forestal, origina un aumento de combustible que, junto al empeoramiento climático (temperaturas más altas, precipitaciones erráticas, olas de calor más largas y tempranas) nos lleva a tener que adaptarnos a nuevos escenarios, en lo que se conoce como Gestión Adaptativa.

“Podemos actuar a través de pastoreo extensivo y pastoreo prescrito, quemas prescritas en extensiones más grandes y educando e informando a la sociedad. La idea tradicional de pequeñas superficies de quemas prescritas ha quedado obsoleta y los dispositivos actuales tienen el conocimiento, aplican bien las técnicas y pueden realizar actuaciones mucho más efectivas. Sólo hace falta que nos creamos que podemos hacerlo. Tenemos experiencia en muchas partes del mundo sobre cómo gestionar ingentes cantidades de terreno que parecen improductivas para ciertas cosas, pero que sí lo son en otros aspectos esenciales, como por ejemplo la conservación de nuestros recursos hídricos”, explicó.

Domingo M. Molina “Estamos preparados para hacer quemas más extensas. Hemos pasado las fases de formación y contamos con las técnicas, solo hace falta creérnoslo”

En cuanto a las quemas prescritas, se preguntó a Domingo por la razón de no llevarlas a cabo con mayor intensidad y extensión, concluyendo que existe un problema socioecológico, político y legislativo en su aplicación. Hay que explicar a la sociedad la razón de usar el fuego de forma controlada e incluirla en la toma de decisiones.

El debate en torno a las quemas prescritas llevaba a la segunda ponencia de la tarde de forma online con el tema ‘Incendios de 6ª generación. Retos que se presentan’ por parte de Marc Castellnou, Revista RlYRN y MasterFUEGO. Marc incidió en la idea de “lo obsoleto de las quemas prescritas, ahora es necesario hablar de la gestión de los incendios”. Es muy importante el consenso de todos para la toma de decisiones, no se trata de una decisión de una sola persona, tiene que haber un equipo de personas (propietarios, alcalde, técnicos...) que al final avalen la decisión de realizar esa quema, tanto en un incendio real como en una prescrita, de forma que todos puedan asumir el riesgo” El tema central de la ponencia fue la evidencia de la mayor virulencia y explosividad de determinados incendios, con comportamientos no conocidos hasta hoy. Se trata de los incendios de 6ª Generación, que se caracterizan por ser incendios extremos que colapsan los sistemas de emergencia, donde ya no hablamos de incendio forestal sino de una emergencia de protección civil. “Son incendios impredecibles donde el proceso de cómo se producen aún se está discutiendo. La manera de enfrentarnos a este tipo de sucesos es no pensar en táctica sino pensar en estrategia y con conocimientos profundos del problema al que nos enfrentamos. A igualdad de condiciones meteorológicas la carga de combustible marca el comportamiento del incendio, de ahí sacamos la enseñanza de que es necesaria más gestión forestal. Las decisiones que tomemos hoy van a influir en el tipo de paisaje de mañana”.

Miguel Ángel Rodríguez Hidalgo, director técnico del INFOCAM en Albacete, presentó la ponencia ‘Las organizaciones de lucha contra incendios forestales ante los nuevos escenarios actuales’: “Hablamos de sistemas complejos y existe una necesidad acuciante de expertos en multitud de disciplinas. Hay situaciones imprevisibles y emergentes que necesitan de estos equipos multidisciplinares y para atender bien estos sistemas es necesario poner en práctica lo aprendido. Para conseguir organizaciones maduras hay que incidir en la formación, la planificación, la categorización por unidades y la aplicación de tecnología”. Miguel Ángel vislumbró las futuras organizaciones con menos personas en la línea de fuego y más participación de equipos robotizados, remotos o automatizados.

A continuación, tuvo lugar la segunda mesa de ponentes, cuya apertura llegó de la mano de Joaquín Ramírez, CEO de Tecnosylva y MasterFUEGO, que actualmente desarrolla su trabajo en Estados Unidos. El ponente presentó ‘Las ayudas tecnológicas a la gestión de emergencias’, explicando aquellas herramientas que nos van a ayudar a tratar este tipo de situaciones: “Han de ser fiables, fáciles de manejar y que den buenos resultados. Nos aportan aspectos como la geolocalización en un incendio o incluso con simulaciones podíamos explicarle a la sociedad lo que llegó a quemarse o, por el contrario, lo que no llegó a arder gracias al operativo. Actualmente disponemos de recursos para gestionar la complejidad de las emergencias, apoyando sobre todo a la toma de decisiones y en España hay un colectivo profesional de analistas de incendios forestales muy apreciado en todo el mundo, con una extraordinaria formación”. Joaquín expuso ejemplos de herramientas realizadas por su empresa española que están actualmente siendo usadas en muchos servicios de emergencias de Estados Unidos.

Siguiendo con los mecanismos y herramientas, Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional del Plan INFOCA en Andalucía, presentó ‘Vehículos de transporte de personal adecuados a las necesidades de los operativos de prevención y lucha contra IF’: “Debemos adecuar los vehículos de transporte a las necesidades reales de los operativos. Una organización queda definida no solo por el personal disponible sino por los medios de transporte que posee. El dimensionamiento del grupo viene condicionado por muchos criterios tales como la máxima capacidad de transporte terrestre, los medios aéreos o la máxima eficiencia. Es importante que la toma de decisiones se haga teniendo en cuenta los costes y no despreciando este parámetro”. Juan puso de manifiesto lo limitado de las opciones disponibles en el sector forestal para tener vehículos adaptados a sus requerimientos, de tal forma que en muchos casos la solución es adaptar vehículos ya existentes.

Juan B. García “La logística tiene una gran importancia, estando al mismo nivel de las operaciones o la planificación”

Todo ello necesita de recursos y logísticas diferentes, tal y como explicó Juan B. García Egido, Responsable Técnico en INFOCAM (Castilla la Mancha), Revista RlyRN y MasterFUEGO, en la ponencia ‘Importancia de la logística en los GIF’: “La logística tiene una gran importancia, estando al mismo nivel que otros aspectos como las operaciones o la planificación. Se encarga de dar servicios de avituallamiento, repostaje, materiales, comunicaciones...en definitiva, es un ‘solucionador de problemas’. Necesita de un equipo profesional y de un material adecuado, trabajando con protocolos y procedimientos, así como con una planificación previa. Dos ideas importantes: es vital disponer de una base de datos de proveedores que se puedan necesitar en una emergencia y el importante concepto de autosuficiencia para la unidad de logística”.

Segundo día de ponencias

El segundo día de las jornadas contó con nuevas ponencias y la moderación de Dolores Ayllón, perteneciente a Protección Civil de Junta de Andalucía y miembro del comité Editorial de la Revista RlyRN. La primera exposición del día perteneció a Federico Grillo, Jefe de Emergencias en el Cabildo de Gran Canarias, con ‘Formación y medios necesarios para actuar en los incendios de interfase urbano-forestal (IU-F)’: “Es necesario prever los riesgos y establecer medidas para mitigarlos, así como usar lo mejor posible la planificación y las simulaciones. Los incendios forestales de interfase se caracterizan por su complejidad: están fuera de la capacidad de extinción de algunos dispositivos y cuentan con una gran carga de humo. Presentan aspectos diferentes de los incendios forestales “clásicos” y requieren formación, entrenamiento y medios especializados. A veces hay que optar por el confinamiento o la evacuación, pero lo que queda claro es que hay que intentar alejar a la población del incendio. Por ello, hay que enseñar también a los ciudadanos cómo hacer sus viviendas más defendibles, la situación de atrapamiento en viviendas situadas a medias laderas es un problema importante, por lo que hay que incidir en la formación a la población antes, durante y después del incendio”, disertó.

Héctor Ascorbe, Product Manager de vehículos forestales de Grupo ITURRI, se encargó de ‘Conceptos de seguridad en los vehículos de lucha contra incendios forestales’: “Para alcanzar la excelencia hay que especializarse y ese es el camino que hemos elegido en ITURRI. En nuestros desarrollos es importante que nos centremos en las necesidades de las personas, ya que son ellas quienes nos van a dar las pistas del producto a desarrollar, con el fin primordial de la seguridad de los combatientes. Nuestro punto de partida es conocer los riesgos que más se repiten en el medio forestal donde trabajan nuestros vehículos: el atrapamiento, el humo, el vuelco y las deficiencias en las comunicaciones. Para enfrentarnos al problema del humo contamos con un equipo de aire respirable en cabina y sensores que miden la calidad del aire; para el vuelco disponemos de estructuras anticolapso certificadas según la normativa en vigor y medidores activos de riesgo de vuelco que informan en tiempo real y tienen en cuenta la situación del vehículo, incluyendo su reparto de cargas; para el riesgo de atrapamiento tenemos sistemas de autoprotección con autonomía limitada, modulables para adaptarse a los protocolos de cada cliente y sistemas que informan a la tripulación de todo lo que sucede a su alrededor. En cuanto a las comunicaciones, nuestras autobombas pueden contar con información que llega de forma directa al centro de control, de modo que puede pensarse en una sensorización remota. El futuro pasa por vehículos fiables, sostenibles, adecuados al usuario forestal y con mucha tecnología incorporada”.

Héctor Ascorbe "Hay que empezar a pensar en vehículos sostenibles, fiables y adecuados al usuario forestal, pensando en su seguridad"

La última ponencia fue llevada a cabo por Ferran Dalmau, director de Medi XXI-GSA, con ‘Hidráulica avanzada en la lucha contra los IF’: “Existe un sistema de defensa con agua, especializado en la defensa de zonas pobladas y que apuesta por la proactividad y no por la reactividad. El concepto es disminuir el impacto del frente al llegar a la zona poblada. En los incendios que afectan a zonas urbanas, la población no sabe qué hacer en estas situaciones, no cuenta con formación adecuada y en situaciones que deben estar confinadas su primer instinto es salir. Para Ferrán, la autoprotección no es un derecho de las personas sino que es un deber.

En resumen, unas jornadas que, en opinión de participantes y asistentes, resultaron un gran éxito, con el deseo de que puedan tener su continuidad en el futuro, dado el interés generado.