Un número dos bragado en mil batallas internas... y con la sonrisa puesta

Un perfil político fuerte, con experiencia y conocimiento exhaustivo de los entresijos del complicadísimo PSOE andaluz. Eso buscaba María Jesús Montero para encargarle el puesto más sensible de su nueva Ejecutiva Regional, el de secretario de Organización. Y sabía donde buscaba porque la ciudad de Dos Hermanas tiene una larga trayectoria en la influencia del socialismo andaluz. O que se lo pregunten a Pedro Sánchez. Porque sí, Paco Rodríguez es un discípulo de Francisco Toscano, el histórico alcalde de cuyo lado no se ha separado hasta que Toscano se ha jubilado. Cuando se presentó como candidato a las municipales de 2022, algunas voces temían el resultado electoral; Paco Rodríguez logró no sólo mantener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento sino hasta dos mil votos más en las urnas.

Hay otro dato importante. Porque Paco Rodríguez ha sido el secretario coordinador del Área de Política Territorial de la Ejecutiva de Juan Espadas, por lo que su nombramiento supone también integrar a quienes han estado al lado del último secretario general, evitando así una enmienda a la totalidad de la gestión de la Ejecutiva saliente.

Y esas son sus credenciales. En las que ha confiado la nueva secretaria general que necesita un número dos que tenga, además, dotes de negociación. Tal vez por eso (¿o porque ya lo tenía decidido?) le había encargado el diálogo previo a este 15 Congreso Regional. Durante varias semanas, el alcalde de Dos Hermanas ha estado pegado al teléfono y reuniéndose con muchos compañeros para tratar de apaciguar las aguas revueltas y buscar la unidad que tanto ansía Montero. Durante toda la jornada de este sábado, Paco Rodríguez estuvo con Montero tratando de resolver las cuitas internas de las provincias.

A pesar de todas estas circunstancias, la designación del regidor de Dos Hermanas no ha estado exenta de dificultades. Los secretarios generales de las provincias dijeron en la cena que se celebró en la noche del viernes a María Jesús Montero que tenía las manos libres para conformar su equipo sin presiones ni tampoco equilibrios provinciales. Y eso es clave ya que Rodríguez es sevillano, la misma provincia que la secretaria general. Claro que eso supone una ventaja porque la lideresa andaluza quiere un secretario de Organización con total dedicación y residencia en donde está la sede del PSOE andaluz.

Paco Rodríguez ha vivido en primera persona la solución de muchos de los conflictos internos del PSOE y ahora le ha llegado el momento de poner en práctica sus dotes persuasivas, que él ejecuta con una sonrisa constante y un halo de bonnomía que, por cierto, no es lo habitual en los secretarios de Organización. Nacido en Dos Hermanas en 1970, está casado y es padre de dos hijos. Es funcionario del ayuntamiento que ahora preside desde el año 2000 y en 2003 ya formó parte de la corporación municipal nazarena.

Su trayectoria orgánica es larga, casi tanto como su historia. En 1985 ingresa en las Juventudes Socialistas donde asume diferentes cargos de dirección en la Comisión Ejecutiva Local, Provincial y Regional respectivamente. En 1988 ingresa en el PSOE donde ha ejercido diferentes tareas orgánicas en la Comisión Ejecutiva Local, que ahora dirige como secretario general. Habrá que ver, por cierto, quién será su sustituto una vez que ha dado el salto hasta el mando regional. En el Ayuntamiento lo tiene todo bajo control.