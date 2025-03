Pedro Sánchez en Dos Hermanas: "Ya me dirás cómo se logran las mayorías absolutas"

Sevilla/Dicen sus detractores que Pedro Sánchez no ha tenido empacho en avanzar su carrera política dejando atrás a muchos colaboradores, a muchos de quienes lo han ayudado a llegar hasta La Moncloa. Tal vez con una excepción. Porque el presidente del Gobierno no ha olvidado a su padrino político, el ex alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, a quien ha acompañado este lunes en un acto de reconocimiento del ayuntamiento de su pueblo, Dos Hermanas.

El 24 de enero de 2017, un Sánchez prácticamente derrotado y orillado por Susana Díaz (que, por supuesto no ha acudido al acto de hoy) convocaba a los militantes en Dos Hermanas para iniciar su vuelta a la vida pública. Allí reconocía que no hubiera sido posible sin el impulso de Francisco Toscano. Hoy Sánchez volvía a agradecer ese apoyo en un día emotivo para el regidor, "ya me dirás cómo se consiguen las mayorías absolutas", le decía a su padrino político en un tono de broma en una intervención que ha sido, sobre todo, de respeto. "Yo no estaría aquí si no hubiera tenido tu respaldo, me ayudaste y me arropaste cuando más falta me hacía. Enconté en tí la vitalidad del más joven militante y la sabiduría del más veterano", le ha dicho durante su intervención.

Los elogios han salido también de la boca del actual alcalde nazareno, Francisco Rodríguez, quien ha reconocido que lo ve "como a un padre" y ha desgranado muchos logros de los 39 años de mandato en el ayuntamiento de Dos Hermanas, con incuestionables mayorías absolutas. Los momentos más emotivos han sido los protagonizados por su hija, María Isabel Toscano, que ha puesto el contrapunto familiar en un reconocimiento institucional pero con vocación íntima.

En sus palabras de agradecimiento al recibir los títulos de hijo adoptivo y predilecto, Francisco Toscano, recordaba cuando conocía a un joven Pedro Sánchez hace doce años siguiendo las recomendaciones de su mujer, Basilia Sanz, y le agradecía su servicio público " y su cuidado por todos los ciudadanos de España".

Francisco Toscano recogiendo su medalla de la ciudad. / Antonio Pizarro

Y por si había alguna duda, todo el viejo PSOE se ha reunido como hacía años que no lo hacían. Empezando por Manuel Chaves, que ha ocupado la primera fila como ex presidente de la Junta, y también algunos quienes fueron sus consejeros como Gaspar Zarrías o José Antonio Viera, quienes asisten por primera vez a un acto público tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE. Pero también nombres reconocidos como José Caballos o Luis Pizarro quien explicaba que sí, que ya estaba retirado... aunque también que ha vivido pegado al móvil. No hay que olvidar que este domingo se cerraron las urnas en el PSOE de Cádiz para elegir al nuevo secretario general.

El presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; el de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde; el ex regidor de las Cabezas de San Juan, Francisco José Toajas, así como numerosos concejales de Sevilla, diputados en el Parlamento y hasta María Jesús Montero que hoy daba un paso a un lado para ceder el protagonismo que tiene en manos de su presidente del Gobierno.