Plan urgente contra el sarampión en Andalucía: quién debe vacunarse y dónde

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado cinco nuevos casos de sarampión, por lo que se eleva a 77 el número total de contagios registrados en la comunidad desde el 1 de enero. Ante esta situación, las autoridades instan a los ciudadanos que no estén vacunados a ponerse la vacuna correspondiente. Según el organismo público, la mayoría de personas afectadas por la enfermedad no había recibido la inmunización.

Por ese motivo, se ha activado un plan urgente para frenar la presencia del sarampión entre la sociedad andaluza. El objetivo es ofrecer la vacunación de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) con el fin de evitar brotes epidémicos. Para ello, la Junta de Andalucía pretende localizar 'bolsas de susceptibles', es decir, las personas más propensas a contraer la enfermedad.

¿Quién debe vacunarse del sarampión?

Como informa el ejecutivo andaluz, "estas 'bolsas de susceptibles' están formadas por niños no vacunados, sea por decisión de los padres, por problemas en el acceso o por fallos en la cobertura del programa de vacunación; adultos jóvenes sin inmunización completa (personas que recibieron una dosis en la infancia o aquellos nacidos en períodos donde no era obligatorio o no estaba ampliamente implementado); personas con contraindicaciones médicas (pacientes con enfermedades inmunodepresoras o personas alérgicas a componentes de la vacuna) e individuos con fallos en la respuesta inmune, entre el 2 y el 5% no desarrolla inmunidad tras la primera dosis".

Además, hay que tener en cuenta que las personas no vacunadas ponen en riesgo a las que no pueden vacunarse por las mencionadas razones médicas. Por lo tanto, es recomendable que todos los niños y adultos que carezcan de ella se vacunen de acuerdo al Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones de Andalucía 2025, que establece el siguiente procedimiento para administrar la triple vírica:

Bebés de 12 meses : se inyecta la primera dosis de la vacuna, que inmuniza a la mayoría de los niños, aunque no es el caso de un pequeño porcentaje (entre el 2 y el 5%). Esta vacuna se administra junto a la del meningococo ACWY.

: se inyecta la primera dosis de la vacuna, que inmuniza a la mayoría de los niños, aunque no es el caso de un pequeño porcentaje (entre el 2 y el 5%). Esta vacuna se administra junto a la del meningococo ACWY. Niños de 3 años : se aplica la segunda dosis, junto a la vacuna de la varicela, y asegura que más del 99% de las personas estén protegidas de por vida. Aunque esta es la pauta habitual, se está adelantando a los 15 meses en zonas de Andalucía donde se localizan brotes de sarampión, ante el repunte de los casos.

: se aplica la segunda dosis, junto a la vacuna de la varicela, y asegura que más del 99% de las personas estén protegidas de por vida. Aunque esta es la pauta habitual, se está adelantando a los 15 meses en zonas de Andalucía donde se localizan brotes de sarampión, ante el repunte de los casos. Desde los 4 hasta los 65 años: entramos en lo que se conoce como "vacunación de rescate". Es recomendable para los menores de 65 años, preferentemente aquellos nacidos a partir de 1970, sin historia de vacunación al respecto ni constancia de antecedentes de sarampión. Se establece una pauta de dos dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas (si el paciente ya cuenta con una dosis de la vacuna en su historia clínica, se administrará únicamente la segunda dosis). En cualquier caso, está contraindicada para mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y se recomienda evitar embarazos durante al menos cuatro semanas.

Las personas que no estén vacunadas deben dirigirse a sus centros de salud

"Los adultos que no recuerden si han recibido la vacuna o pasado el sarampión deben acudir a su centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarles a la consulta de vacunas, donde le pondrán la triple vírica si no hay ninguna contraindicación médica", subraya la Junta de Andalucía. Por lo tanto, a excepción de los pacientes que sí hayan recibido la vacuna y sean conscientes de ello, es recomendable dirigirse en primera instancia al médico de cabecera para comenzar el proceso correspondiente.

En este escenario, la consejera de salud Rocío Hernández hizo el pasado mes de abril "un llamamiento contundente a la vacunación", destacando que "las localidades con menores tasas de inmunización son aquellas que más casos tienen".