El PP sube la presión sobre Montero: "No da pie con bola, sabe que lo que dijo es una barbaridad"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este martes que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no da pie con bola" tras sus declaraciones sobre la sentencia del Tribual Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual a una joven en una discoteca. A su entender, "sabe perfectamente que lo que dijo es una barbaridad".

"Creo que es inaceptable. Una vicepresidenta del Gobierno no puede justificar bajo ningún concepto que no se cumpla la norma. La presunción de inocencia es fundamental en cualquier Estado de Derecho (...) Ella sabe perfectamente que lo que dijo es una barbaridad", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press durante su intervención en una tertulia de Cuatro.

Así se ha expresado después de que la dirigente socialista dijese este sábado que es "una vergüenza" la sentencia del TSJC que absuelve a Alves de un delito de agresión sexual tras otra sentencia previa que le condenaba, rechazando que "se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Y es que este martes el PP ha dado otra vuelta de tuerca en las polémicas declaraciones de la secretaria general del PSOE-A. Previo a un acto en Madrid este martes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su postura de este lunes e incluso ha dado un paso más: "Tiene dos opciones: o dimitir o que la cesen".

Las palabras de Montero llevaron a todas las asociaciones de jueces y fiscales a publicar un comunicado conjunto en el que piden respeto a la presunción de inocencia, y este lunes desde Ferraz, fuentes socialistas dijeron que fueron fruto de la impotencia que le produjo la sentencia, aunque admitieron que se podría explicar mejor.

En este sentido, Bendodo ha calificado las declaraciones de Montero como un "error brutal" y un "disparate" puesto que, a su juicio, "una vicepresidenta del Gobierno no puedo poner en cuestión la presunción de inocencia esté a favor o en contra", reiterando así que se trata de "un error de bulto".

"Está nerviosa y no acierta"

El dirigente popular ha asegurado que Montero "lleva un tiempo desbordada y descentrada", alegando que "se le ve incómoda" porque "no da pie con bola" y que, por ende, "comete errores como estos". "Desde que la nombraron candidata a la Junta de Andalucía a palos y en contra de su voluntad, está nerviosa y no acierta", ha esgrimido.

"Yo se lo dije en sesión parlamentaria y se molestó conmigo. Pero es que es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, vicesecretaria general del Partido Socialista, candidata a presidir la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE en Andalucía. Todo eso junto, por mucha capacidad que tenga, que yo no la cuestiono, son muchas cosas y comete errores", ha explicado.

Con ello, ha remarcado que "el primero que debe respetar la norma es el Gobierno" y "no sólo el ciudadano de a pie". "¿Qué ejemplo da el Gobierno en esta cuestión? Claro, la desesperación para conseguir introducir un mensaje en el electorado que ella cree que le es favorable", ha concluido.

Vox también pide su dimisión

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido este martes la dimisión de la vicepresidenta María Jesús Montero por cuestionar el principio de la presunción de inocencia y además aplicar una doble vara de medir, ya que al parecer la dirigente socialista sabe lo que hizo el futbolista Dani Alves en el reservado donde le acusan de agresión sexual, y en cambio dice desconocer lo que hizo el ex ministro José Luis Ábalos cuando era dirigente del partido..

"Es curioso porque esta gente aplica una doble vara de medir -ha comentado-. A las víctimas de quienes sufren presuntamente ese tipo de delitos hay que creerlas a pie juntillas, pero a esos parados andaluces a los que se robó en el caso de los ERE no hay que creerlas, sino que además mandan anular las condenas. Esta gente parece saber muy bien qué es lo que ocurrió en el caso de Alves y, sin embargo, no sabían lo que hacía Ábalos mientras estaba en el partido enchufando a prostitutas, ni lo que hacían Monedero o Errejón".

A su juicio, "están sustituyendo las leyes por la arbitrariedad la ideología y el fanatismo", y lo que tiene que hacer la vicepresidenta socialista es "dimitir" porque ni sabe lo que es la presunción de inocencia, un principio elemental de nuestra democracia y de la civilización.

Y no le vale el amago de rectificación de la vicepresidenta, que considera "paupérrimo". "Debe dimitir, no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es y así lo puso de manifiesto con esas paupérrimas excusas que dio en Twitter tratando de explicarse y tratando de salvar lo insalvable", ha insistido.