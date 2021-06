Anuario Joly Andalucía: del año histórico de la pandemia a la oportunidad histórica de liderar la recuperación

Del año histórico de la pandemia a la oportunidad histórica de liderar la recuperación. La presentación del Anuario Joly, una publicación que está a punto de cumplir dos décadas de trayectoria, se ha convertido ya en un valioso barómetro social, político y económico para evaluar las fortalezas y debilidades de Andalucía y su posición en el contexto nacional e internacional. Aunque la distancia de seguridad, los saludos imposibles y las mascarillas siguen recordándonos que no podemos bajar la guardia, la campaña de vacunación ha cogido velocidad de crucero y con ella no sólo empezamos a saborear la (nueva o vieja) normalidad, también a calibrar si se han hecho los deberes para fijar los pilares de la reconstrucción.

El Anuario de Andalucía que Grupo Joly publica desde hace 19 ediciones con el patrocinio de Telefónica se ha presentado este jueves en los Reales Alcázares de Sevilla radiografiando el año más duro, intenso y atípico de nuestra historia pero evidenciando también que, por primera vez, la comunidad andaluza tiene razones (objetivas) para salir reforzada. Ya no cerramos todos los rankings; también los lideramos.

Confianza y optimismo. Más futuro que pasado. Lo que podría haberse convertido en la crónica negra del 2020 se ha transfigurado en un ejercicio de autocrítica e inflexión sobre el desafío y oportunidad que tiene Andalucía para sacar partido al peso poblacional, territorial, político y económico que tiene en España. Ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha remarcado el tono constructivo de todas las intervenciones clausurando el acto y poniendo el foco en la reunión que mantendrá el próximo 17 de junio con el presidente del Gobierno.

"Sin Andalucía, España no sale de la crisis"

"Andalucía tiene vocación de liderar este nuevo tiempo. Sin Andalucía, España no sale de la crisis". Más de dos años después de coger las riendas del Gobierno andaluz, Moreno se reunirá con Pedro Sánchez en un encuentro al que se propone acudir con el respaldo de todos los partidos y como portavoz, no de un Gobierno ni de un partido, sino de toda Andalucía. El reparto de fondos europeos Next Generation, un instrumento esencial para apuntarla la recuperación, ya se presenta como un nuevo campo de confrontación territorial y el líder del PP está convencido de que Andalucía puede y deber ocupar un papel "destacadísimo".

Como ya hizo el año pasado cuando emplazó a la unidad "por encima de siglas y trincheras ideológicas para salir de la crisis", Moreno ha vuelto a apelar a la "cooperación" y a la "lealtad institucional" haciendo una llamada a supeditar los intereses partidistas a las necesidades reales de la población: "No vale hacer la guerra por tu cuenta con un enemigo tan cruel como una pandemia".

Que Andalucía "puede, quiere y debe liderar" el proceso de reconstrucción, un escenario atípico si echamos la vista atrás sobre el papel que Andalucía ha ido ocupando en las cuatro décadas de historia autonómica, ha terminado siendo el inesperado hilo conductor de la presentación del Anuario Joly. Tanto el presidente de Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, como el nuevo director general de Telefónica en el Territorio Sur, Joaquín Segovia, han hecho un esfuerzo por remarcar las oportunidades que se abren para Andalucía después del año a contrarreloj de aprendizaje que ha supuesto la pandemia del Covid.