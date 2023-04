El presidente de la Generalitat tercia en la polémica de Doñana que tilda de "populismo hidráulico"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha pedido no hacer electoralismo con la sequía y ha acusado al PP de hacer "populismo hidráulico" con la decisión en Andalucía de seguir adelante con la proposición de ley conjunta con Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

"He pedido no convertir la sequía en un pim pam pum electoral. Estamos en el camino y esto no ayuda", ha lamentado en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta al presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que le ha reprochado no haber presentado un nuevo decreto para afrontar la situación de sequía.

Después de que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, haya acusado al Govern de inacción y de no haber hecho nada en los últimos 13 años, Aragonès le ha respondido que con ello demuestra su "desconocimiento e ignorancia" y ha insistido en que la sequía es ahora el principal problema de Catalunya. "Lo que no haremos es aprobar una ley como la que quieren hacer en Andalucía para seguir secando el paraje natural de Doñana. Esto sí es populismo hidráulico", ha sostenido el presidente catalán.