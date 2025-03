El presidente de los libreros de Córdoba no venderá el libro de Bretón: "Se haría más daño a la madre"

Sevilla/Estaba previsto que este jueves 26 saliera a la venta El Odio, la novela escrita por Luisgé Martín que narra cómo José Bretón asesinó a sus hijos, de 2 y 6 años en Córdoba, para provocar el mayor daño a la madre tras solicitar el divorcio.

El caso Bretón puso nombre y apellidos a la violencia vicaria, por el que el asesino cumple 25 años de condena, y no la prisión permanente revisable.

La publicación de un episodio tan atroz narrado por Bretón supone una prolongación del maltrato hacia Ruth Ortiz, que ha implorado que se pare su distribución, apoyada por la Fiscalía de Menores, referentes en abogacía especializada en violencia machsita, y multitud de líderes políticos como la ministra de Igualdad, Ana Redondo; o la consejera de Igualdad y Familias de la Junta de Andalucía, Loles López.

Prolongación del maltrato hacia Ruth

Algunos detalles de los pasajes filtrados cuentan el modo que siguió Bretón para perpetrar tal crimen, y llama la atención que en una de las misivas que se intercambió con el autor, Luisgé Martín, Bretón le comunicó al mismo una vez propuesto el proyecto la frase: "Me entusiama tu propósito", tal y como revela el periodista Manuel Jabois.

Tan solo ese argumento, y esa "fascinación" o "entusiasmo" sobra para ratificar que la novela supone una total prologación del maltrato hacia Ruth Ortiz y su familia, y una vulneración de los derechos de los menores asesinados por su padre.

Silencio de Anagrama

Hasta el momento, la editoral Anagrama guarda silencio al respecto.

La obra, a día de hoy, no se ha distribuido ni se puede comprar de ningún modo, después del inicio de los procedimientos judiciales.

La editoral llamó a "la libertad de expresión", toda vez que la Fiscalía de Menores ha presentado un recurso, que no tiene efectos suspensivos, ante la Audiencia de Barcelona para pedir de nuevo la suspensión de su publicación al concluir que es la única vía disponible para evitar una "inminente lesión" a los derechos de los menores asesinados.

Libreros "divididos"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, ha avanzado que él, a nivel "personal", ha decidido no poner a la venta en su establecimiento el libro; toda vez que ha asumido que es tan solo su decisión personal y no la de la asociación a la que representa, ya que sus integrantes, dice, están divididos: "mitad y mitad".

De este modo, reconoce que existen profesionales del sector que "facilitarán el libro a los clientes que se lo pidan, aunque sin promocionarlo, ni colocarlo en sus escaparates", y también están quienes, como el propio Duval, "prefieren no dar siquiera esa opción de compra del libro a sus clientes".

Con ello coincide Duval, quien ha afirmado que no está de acuerdo con venderlo, opinando que "es muy pronto" y que ahora "no es el momento", que quizás lo fuera "en un futuro, pero es que ahora mismo creo que se le haría más daño a la familia, al derecho de la mujer, al derecho de esos niños que ya no están", insiste.