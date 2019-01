El PP-A anticipa que los presupuestos andaluces serán "más transparentes"

Los presupuestos generales andaluces serán "más transparentes" y "menos genéricos", ha asegurado este mediodía el diputado del PP-A Pablo Venzal en una rueda de prensa celebrada en la sede regional el partido en Sevilla. Aunque ha advertido de que las cuentas de la Junta de Andalucía no estarán antes del verano, tal como adelantó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el vicesecretario popular de Sectores Productivo ha avanzado que el presupuesto para 2019 estará desglosado por provincias en mayor grado.

"Los presupuestos se harán en base a un consenso con Ciudadanos, serán más transparentes y más abiertos a abrir la mano a los demás partidos políticos", ha afirmado Venzal, que ha aprovechado para criticar al anterior gobierno por "jamas haber admitido enmiendas del resto de las formaciones".

Sin entrar en detalles, Venzal ha responsabilizado al anterior Ejecutivo andaluz del retraso de los presupuestos andaluces porque no los llevó "en tiempo y forma" al Parlamento antes de disolver la Cámara para las elecciones y ha considerado que no se puede apremiar al nuevo Gobierno. Según el dirigente popular, los presupuestos no se elaboran "de un día para otro" y que, además, han de ser ser "realistas" y basadas en una retroalimentación de "todas las consejerías" y tener otra parte que dependerá de la auditoría encargada.

Venzal ha insistido en que la aprobación de las cuentas públicas necesita de una compleja tramitación parlamentaria y que requiere previamente de unos plazos "prudenciales" para su elaboración. "Después de aprobarse en el Consejo de Gobierno, deberá someterse al diálogo con las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales, ha dicho Venzal.

El PSOE-A califica el retraso de "preocupante"

Por su parte, el delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, ha criticado el anuncio de Moreno de no enviar al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos hasta el mes de junio, una vez que pasen las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

En su opinión, Moreno está "repitiendo el comportamiento" que tuvo el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando "retrasó" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta después de las elecciones andaluzas del año 2012.

Para Ramírez de Arellano, el nuevo Gobierno andaluz está generando un escenario de "oscurantismo" en relación con los Presupuestos para este año, que son la "pieza clave para conocer las políticas que se plantea" hacer el nuevo Ejecutivo, formado por dos partidos, PP-A y Ciudadanos (Cs), pero que necesita de manera permanente de la "ultraderecha" de Vox, ha recogido Europa Press en una nota.