La promotora del Algarrobico presenta alegaciones contra la expropiación de los terrenos

La promotora del hotel de El Algarrobico, Azata del Sol, ha presentado en plazo alegaciones al expediente de expropiación de los terrenos en los que se levanta el edificio, según ha señalado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. "Ha habido alegaciones por parte de la promotora Azata. Esas alegaciones se han producido en tiempo y forma y ahora lo que se ha hecho es darle traslado a la Abogacía del Estado para que informe de esas alegaciones y, a partir de ahí, lógicamente, pues resolver lo que corresponda", ha indicado Fernández.

El Gobierno central había dado un plazo de ocho días hábiles a la mercantil para presentar alegaciones al procedimiento expropiatorio iniciado sobre la finca de dominio público marítimo-terrestre en la que se construyó el hotel, declarado ilegal por los tribunales. El delegado ha detallado que el traslado a la Abogacía del Estado se realizó este mismo jueves. "Ya depende de la complejidad de esas alegaciones, porque ahí no hay límite en cuanto al número de alegaciones y la complejidad que puedan tener las mismas", ha señalado.

No obstante, ha asegurado que "la idea evidentemente es que se resuelva en los plazos que más o menos vienen previstos y que, por lo tanto, podamos tener lo antes posible ese informe".

Preguntado por una posible colaboración de la Junta de Andalucía para completar la expropiación de los suelos que no son titularidad estatal, Fernández ha afirmado que no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto. "Yo no tengo ningún comunicado por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros seguimos adelante con lo que es la superficie de dominio público marítimo-terrestre, que es titularidad del Gobierno de España, y estamos centrados en nuestro expediente".