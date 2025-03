El PSOE se abre a pedir una policía autonómica propia para Andalucía

El PSOE de Andalucía se plantea por primera vez que la comunidad pueda tener un cuerpo de policía autonómica, tal como los que están implantados en Cataluña, País Vasco y Navarra. La actual policía autonómica andaluza es una unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta, no un cuerpo propio. "Hay que abrir el debate, valorarlo, estudiarlo y trabajarlo", ha indicado la portavoz socialista, María Márquez.

La nueva líder del grupo socialista en la Cámara presentó esta propuesta cuando fue preguntada por los periodistas por el acuerdo firmado entre su partido y Junts para la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, que pasa por la ampliación del cuerpo de Mossos en 1.800 efectivos, hasta llegar a los 26.800 agentes. Los Mossos con una policía integral que tiene asumidas todas las competencias en Cataluña, a excepción del control de fronteras, puertos y aeropuertos, que si se aprobase la ley orgánica pasaría a ser compartido con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La tesis que viene sosteniendo la dirección andaluza del PSOE es que al Gobierno de Juanma Moreno no le interesa la asunción de nuevas competencias. Esto se puso de manifiesto, de modo especial, en el reciente Congreso Regional de este partido, donde el ex presidente Manuel Chaves sostuvo que "cuando se rasca en el andalucismo de Juanma Moreno, no hay nada". María Márquez ha abundado en esta idea: "Siempre hay un muro porque al Gobierno de Andalucía no le interesan estos temas (...), cuando se habla de solicitar más competencias, no hay voluntad.

Márquez ha recordado que en septiembre de 2023 su grupo solicitó la creación de un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Desarrollo Estatutario, una comisión permanente del Parlamento pero ausente de actividad. De hecho, sólo se ha reunido en dos ocasiones después de que se aprobase el segundo Estatuto en febrero de 2006. La creación de un grupo para estudiar qué competencias pueden ser asumidas por la Junta fue rechazada con los votos de PP y Vox.

Por eso, y más allá de la conveniencia de un cuerpo autonómico, lo que el PSOE demanda de Juanma Moreno es que deje que el Parlamento elabore un listado de posibles competencias que puedan ser asumidas por la Junta. Ésta fue una estrategia que Manuel Chaves siempre tuvo desplegada como respuesta a las ambiciones competenciales de la Generalitat.

La actual Policía Autonómica es una unidad de la Nacional que depende, jerárquicamente, del Ministerio del Interior, aunque su dirección política es la de la Consejería de Presidencia de la Junta. Sólo tiene competencias en materia de protección de la infancia, medio ambiente y juegos, así como la de custodiar edificios de la administración autonómica. Su dotación también es escasa, el máximo autorizado es de 725 agentes, pero aún se está lejos de llegar a esa cifra. Recientemente, se firmó un nuevo acuerdo con Interior para sumar 270 policías a los 366 existentes en ese momento, en un proceso que llevará hasta 2029.

El Estatuto de Autonomía contempla en su artículo 63 la creación de un cuerpo propio, pero hasta ahora ningún grupo había solicitado su materialización. En alguna ocasión, cuando se le preguntó a la ex presidenta Susana Díaz por ello, sostuvo que lo que los vecinos le solicitaba en sus viajes a zonas rurales eran más guardias civiles, pero nunca policías autonómicos. La ex presidenta ejemplificaba de este modo cómo Cataluña puede tener competencias diferenciadas con otras comunidades, aunque ella se oponía a las de naturaleza económica y presupuestaria.

El Estatuto andaluz, casi un calco del catalán en muchos aspectos, también contempla la polémica gestión de la Seguridad Social que el PNV lleva décadas reclamando para el País Vasco.