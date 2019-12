Teniendo en cuenta que la implantación del plan de choque para reducir las listas de espera se produjo meses antes que la aprobación del Presupuesto, cabe preguntar por qué el SAS erró tan estrepitosamente su plan de gastos en la cuentas de este año. El gasto en personal, verdadera agujero en las cuentas de la Junta en su primer ejercicio de gestión, se someterá a una vigilancia particular en 2020.

Para ello, la Junta ha recurrido a fondos del SAS –3,7 millones–, de la Consejería de Presidencia –5 millones correspondiente a sueldos y complementos–, la Consejería de Hacienda –6 millones, entre los que se incluyen 3 millones en sueldos de trabajadores de la Agencia Tributaria que finalmente no han prestado servicio– y una transferencia de la Junta a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) –otros 3 millones–.

No puede decirse que la gestión del SAS haya sido modélica en este primer ejercicio de nuevo Gobierno. Por algo luce ya la cabeza de su gerente, Miguel Moreno Verdugo , en la lista de derrotas gestoras de la Junta de Andalucía, una trofeo que está salpicando al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre , quien ha nombrado a Miguel Ángel Guzmán al frente de la administrativa que conduce los designios de la sanidad pública andaluza como último parapeto.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es un herido que se desangra y que necesita de puntuales transfusiones de dinero. Así está siendo para el actual Gobierno andaluz , que en cinco meses de vigencia de su primer presupuesto, el de 2019, se ha visto obligado a modificar en no menos de tres ocasiones las partidas asignadas en las cuentas aprobadas el pasado 18 de julio para paliar los déficits dinerarios de la salud andaluza.

Inutilización de casi un millón de euros por la falta de una firma

Que la gestión del SAS ha sido manifiestamente mejorable en el primer año del nuevo Gobierno queda evidenciado no solamente por los remiendos presupuestarios que ha tenido que acometer la Consejería de Hacienda para la cobertura de aumentos de gasto inesperados. Existe una partida de casi un millón de euros en el Presupuesto de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (956.536,25 euros) que no ha podido usarse debido a la falta de la firma de un convenio con el SAS. Ese montante había sido consignado en las cuentas de 2019 por el que el SAS debía ceder espacios en los Hospitales de Puerto Real (Cádiz) y de Neveral (Jaén) para la creación de sendos institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No hubo firma.