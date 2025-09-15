Sevilla reduce pacientes en lista de espera y Córdoba lidera la tasa por habitante

Cirujanos durante una intervención quirúrgica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La evolución de las listas de espera quirúrgica en Andalucía en el último semestre muestra un panorama desigual. Según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de diciembre de 2024 a junio de 2025 algunas provincias han experimentado descensos notables, mientras que otras han visto incrementos o se mantienen en cifras preocupantes de larga demora.

En Sevilla, el número de pacientes desciende de 49.901 a 46.612, lo que supone 3.289 menos en seis meses. La demora media también mejora, al pasar de 165 a 156 días. No obstante, la provincia sigue concentrando la mayor presión asistencial de Andalucía, con más de 46.000 personas en lista de espera y 4.310 casos fuera de plazo de garantía.

Málaga aumenta en pacientes, aunque reduce la demora

En contraste, Málaga es la única provincia que empeora de forma significativa en volumen: pasa de 34.061 a 36.171 pacientes (+2.110). Pese a ello, la demora media mejora, de 160 a 151 días, lo que refleja un esfuerzo en agilizar las intervenciones a pesar del incremento de la demanda.

Córdoba lidera la tasa por habitante

Córdoba incrementa en 1.761 pacientes su lista (de 20.985 a 22.746) y eleva en un 15 % los casos de más de un año de espera, hasta los 3.437. Con una tasa de 29,94 pacientes por cada mil habitantes, se sitúa como la provincia más afectada proporcionalmente, con una demora media de 182 días, sin mejoras respecto a diciembre.

Mejora notable en Jaén y Huelva

Jaén recorta 1.718 pacientes y reduce su demora media en 63 días (de 236 a 173). Además, baja en más de mil los casos de larga espera.

Huelva disminuye de 11.388 a 10.527 pacientes y reduce su demora media de 200 a 146 días, con una caída cercana al 50 % en pacientes con más de un año en lista (de 950 a 467).

Almería y Cádiz siguen con cifras altas

Almería reduce en 1.133 los pacientes y mejora 16 días su demora, aunque mantiene el peor registro autonómico con 220 días de espera media.

Cádiz desciende ligeramente (−602 pacientes) y baja 18 días su demora, pero conserva una presión elevada con más de 29.500 personas en lista.

Granada, ligera mejoría

Granada reduce 603 pacientes y apenas rebaja su demora en 2 días. Con 27,23 pacientes por cada mil habitantes, continúa como la segunda provincia con mayor tasa tras Córdoba.

Desigualdad territorial y reto asistencial

El cotejo de los daos confirma la desigualdad territorial en los tiempos de espera: desde los 146 días en Huelva hasta los 220 en Almería, casi dos meses de diferencia entre provincias. Aunque la mayoría han reducido su demora media, Córdoba y Málaga aumentan los pacientes con más de un año en espera.