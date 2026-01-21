ACCIDENTE
El muerto en el accidente de tren de Barcelona es un sevillano de 28 años

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes de Adamuz y Barcelona

Piden que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red después de las recienten tragedias en las que han fallecido tres maquinistas.

Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 km/h en el tramo entre Madrid y Barcelona

La investigación: El vagón 6 del Iryo y el punto kilométrico 318,7

Uno de los vagones siniestrados del Alvia.
Uno de los vagones siniestrados del Alvia.

21 de enero 2026 - 08:55

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.

También te puede interesar

Lo último

stats