El teletrabajo en Andalucía, un tobogán para el funcionario desde el confinamiento

El teletrabajo fue casi la única manera de trabajar durante aquellos dos meses de confinamiento. Fue el origen. Luego llegó el tobogán, que ahora sí con trabajo desde casa, que ahora no, que ahora depende y que luego ya veremos si sí o si no. Con el objetivo de regular el procedimiento del también llamado trabajo remoto, al menos para los empleados públicos, el Parlamento de Andalucía votó ayer a favor de continuar la tramitación de Ley de la Función Pública de Andalucía, una votación a la que no se opuso ningún partido en la Cámara. Entre las novedades de la ley, aparte de profesionalización de los cargos directivos de la Administración o de establecer un régimen disciplinario, regula el teletrabajo de los funcionarios.

De los 179 artículos de los que se compone el texto legislativo, cuatro hacen mención expresa a la ordenación del teletrabajo en la Administración andaluza. Ya desde el inicio, en el artículo 4, cuando apenas la ley ofrece su propuesta de intenciones, el legislador andaluz plantea en los "principios de actuación el fomento del teletrabajo como medida que contribuya a una mejor organización del trabajo". Más adelante, en cuanto ha sobrepasado los capítulos preliminares, la norma acomete la jornada de trabajo, el horario, los permisos y las vacaciones. Son seis artículos. El 37 es el que desarrolla el teletrabajo.

Teletrabajo sí, presencial también

El texto explica en su nudo, remitiéndose a los "términos previstos en la normativa estatal de carácter básico", que establece los "supuestos y condiciones" para desempeñar las funciones del trabajo a distancia fuera de las dependencias de la Administración, "siempre que las necesidades del servicio lo permitan", aunque "garantizándose la atención presencial" a los ciudadanos en los "servicios en que así se establezca".

Deberes, derechos, objetivos y evaluación

Señala el legislador que el teletrabajo habrá de ser "expresamente" autorizado y "compatible con la modalidad presencial". El teletrabajo tendrá un carácter "voluntario y reversible" salvo excepciones justificadas. El teletrabajo, avisa la ley, llevará aparejada "la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento". Además, como era de esperar, la Administración "proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para su actividad".

"El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales", indica el texto legislativo antes de decir que "el personal laboral de la Administración General de la Junta se regirá por lo previsto en la normativa estatal de carácter básico, por lo dispuesto en esta ley y por sus normas de desarrollo".

Ordenación de los recursos humanos

En la recta final del articulado, y como última cita al teletrabajo, el artículo 90 explica que, previa negociación colectiva, el Consejo de Gobierno de la Junta "podrá aprobar planes de ordenación de recursos humanos" referidos al personal funcionario y al laboral. En este apartado, el legislador subraya que, dentro de esos planes de ordenación, una de las medidas sea el teletrabajo.

En cualquier caso, los detalles finales del teletrabajo para los funcionarios se regularán por futuros reglamentos.

Una tendencia de Europa

Se trata de otro de los cambios que las tecnologías está provocando en los usos y costumbres de la población. Según estudios que maneja la Comisión Europea, hasta el 38% de los trabajos europeos podrían realizarse remotamente, por lo menos de modo parcial. La mayoría de los trabajadores comunitarios, según las investigaciones, prefieren trabajar desde casa varias veces a la semana a largo plazo. Las tendencias apuntan a un modelo "híbrido", que combina el teletrabajo con la oficina. La Comisión Europea facilitará los resultados del primer gran estudio a gran escala sobre el teletrabajo en las regiones a principios de 2023.