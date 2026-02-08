El temporal 'Marta' causa nuevos daños en líneas de alta tensión de Sevilla y Cádiz

El paso de la borrasca Marta, el tercero de los temporales consecutivos que está afectando a Andalucía, ha provocado nuevos daños en el tendido eléctrico aéreo, especialmente en líneas de alta tensión situadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

Uno de los incidentes más relevantes se ha producido en la línea de alta tensión Palacios–Fontanal–Lebrija, de 66 kilovoltios, donde varias torres eléctricas han quedado abatidas a la altura de la zona de Las Marismillas, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). El fuerte viento, las intensas lluvias y el terreno completamente inundado han sido determinantes en el colapso de las estructuras.

Desde la jornada del sábado, un equipo de 40 técnicos trabaja de manera ininterrumpida en la adecuación provisional de la línea, en unas condiciones de máxima complejidad. El acceso de maquinaria pesada resulta inviable debido al estado del terreno, y la saturación del suelo impide incluso el fraguado del hormigón necesario para la instalación de los apoyos estándar. Pese a ello, el personal técnico ha logrado asegurar el tendido en un tiempo récord.

Estos trabajos se están realizando en estrecha coordinación con el Centro de Control de la Red de Endesa, que, gracias a la digitalización de la red, ha permitido reconfigurar el flujo eléctrico y garantizar el suministro en la zona afectada. En los próximos días continuarán las maniobras técnicas para afianzar de forma definitiva la estructura de la línea.

Operarios de Endesa reparan los daños causados por los temporales. / M.G.

La borrasca Marta también ha causado incidencias en la línea de alta tensión Barca de la Florida–Tablellina, de 66 kilovoltios, que suministra energía a parte de la Sierra de Cádiz. En este caso, la caída de un árbol de grandes dimensiones arrastró las tres fases de los cables conductores del tendido eléctrico.

Las labores de retirada se vieron seriamente complicadas por el desbordamiento del río Guadalete, cuyo caudal y fuertes corrientes discurrían bajo la línea eléctrica, impidiendo las maniobras de normalización. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bajo la coordinación del Puesto de Mando Avanzado instalado en Ronda.

Los trabajos se llevaron a cabo conjuntamente con los técnicos de Endesa, que tuvieron que destensar los cables para evitar un efecto de catapulta durante la retirada del árbol. De nuevo, el Centro de Control de la Red desempeñó un papel clave al habilitar vías alternativas de suministro para minimizar el impacto en los usuarios.

El Plan Operativo de Emergencia de Endesa continúa activo tras 12 días de trabajo ininterrumpido, con un amplio despliegue de recursos técnicos y humanos para responder con la mayor rapidez posible a cualquier nueva incidencia y restablecer el suministro eléctrico a los clientes afectados.

La compañía mantiene además un contacto permanente con las autoridades locales, provinciales y autonómicas, a las que traslada información actualizada sobre el avance de los trabajos de recuperación.