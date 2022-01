Un tercio de los niños tienen una dosis a días del reinicio de las clases

Un 31,5 % de los niños andaluces de entre 5 y 11 años han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 a escasos cuatro días de la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, según los últimos datos aportados del Ministerio de Sanidad. Esta cifra se sitúa justo en el valor promedio que arrojan las comunidades autónomas. Visto de otro modo, dos tercios del alumnado andaluz estará expuesto al contagio en el regreso al cole del próximo lunes 10 de enero, un hecho que algunos médicos temen que pueda provocar un aumento de los contagios en el resto de la población, teniendo en cuenta el poder de la variante ómicron a eludir la protección que proporcionan las vacunas y haber pasado el Covid-19 para el contagio. La protección frente a la enfermedad grave, sin embargo, sigue siendo notable.

El mayor nivel de los contagios cuando den comienzo las clases es algo que temen los sanitarios y los dirigentes políticos. Una vez que va acumulándose evidencia de que la alta incidencia de casos de ómicron no se traslada igualmente al nivel de hospitalizaciones, sobre todo las más graves, hay comunidades como Andalucía y Madrid que reclaman otras políticas de cuarentenas.

Una vez aprobada la reducción del aislamiento de los positivos vacunados de diez a siete días para la población general, la Junta apuesta por no mantener las cuarentenas de aulas completas pese a que su eliminación no fue abordada en la reunión del martes de los ministerios de Sanidad, Educación y FP y Universidades con las autonomías. Andalucía propuso sin éxito que especialmente en Infantil y Primaria y en la Universidad no sean necesarios estos aislamientos generales.

Las administraciones acordaro, no obstante, mantener las cuarentenas como las que se aplican a la población general. Las personas vacunadas en contacto con un positivo, sin embargo, no estarán obligadas a hacerlas.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, puso ayer miércoles los colegios a disposición de las autoridades sanitarias si se necesitan para la vacunación contra el coronavirus de los niños y así se ayuda a descongestionar los centros atención primaria.

"Si consideran que es necesario, lo haremos, facilitando todas las condiciones", indicó el consejero en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. Inbroda añadióm que su Consejería está a la espera de lo que decidan al respecto las autoridades sanitarias.

El consejero celebró la unanimidad de las comunidades autónomas en cuanto a la necesidad de que las puertas de los colegios se vuelvan a abrir el próximo día 10, apuntando que la presencialidad es fundamental para la formación y educación de los niños y jóvenes. Indicó que las vacaciones navideñas se iniciaron con el 96% de los centros educativos andaluces libres de Covid y puso el acento en que en estos momentos se sigue avanzando en la vacunación de los niños de cinco a once años.