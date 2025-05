El tiempo inestable regresa a Andalucía: estas son las zonas en alerta amarilla

La semana comienza con lluvias en diversos puntos de Andalucía. Se trata de precipitaciones generalmente débiles, más presentes en zonas del interior como las sierras Béticas, durante la jornada de este lunes 5 de mayo. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado dos alertas amarillas por fenómenos meteorológicos adversos en las zonas costeras de Almería y Granada.

Se espera entonces que el día transcurra bajo cielos nubosos y vientos de componente oeste, con fuertes intervalos en el litoral mediterráneo. Aunque el riesgo es bajo, es aconsejable prestar atención a la actualidad del tiempo y planificar las actividades al aire libre, teniendo en cuenta los avisos de la Aemet en esas zonas.

La costa de Almería y Granada en alerta amarilla

En concreto, las alertas se centran en las regiones de Poniente y Almería capital, así como también en la costa granadina. Según las previsiones, se esperan intensos vientos de fuerza 7, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura. Por lo tanto, conviene extremar las precauciones a la hora de practicar actividades acuáticas o caminar por paseos marítimos.

En cuanto a las precipitaciones, lo más probable es que sean de carácter intermitente y no muy intensas. Como informa la Aemet, se formarán brumas por la mañana, especialmente en la vertiente atlántica, y las temperaturas se mantendrán con ligeras variaciones. Así, los termómetros marcarán los 24ºC en Málaga o los 23ºC en Córdoba, Almería y Sevilla, un buen presagio para la noche del 'pescaíto' con la que se inaugura la Feria de Abril. En cuanto a las mínimas, oscilaráne entre los 11ºC en Córdoba y los 16ºC en Cádiz.

El tiempo en Andalucía para los próximos días

Los avisos de estas dos zonas andaluzas estarán vigentes, por lo menos, hasta las 1:59 horas de la próxima madrugada. Por el momento, los próximos días no cuentan con ninguna alerta, de manera que el riesgo disminuye a partir de entonces. No obstante, continúan las precipitaciones dispersas en puntos aislados. Así, este martes 6 de mayo se esperan "cielos poco nubosos en el litoral y nubes bajas de evolución diurna por la tarde en las sierras, donde no se descartan precipitaciones débiles". En cuanto a las temperaturas, suben hasta alcanzar los 28ºC en Málaga y los 25ºC en Sevilla.

Por su parte, como podemos ver en el mapa de la Aemet, las lluvias se ciernen sobre la mitad oriental de la comunidad el miércoles 7 de mayo. Además, la Agencia ya avanza en redes sociales la posible formación que podría traer de nuevo la inestabilidad a Andalucía. "Aún con mucha incertidumbre todavía, es posible que una nueva borrasca atlántica se acerque al suroeste peninsular durante el próximo fin de semana".

A pesar de ello, las predicciones podrían variar con el transcurso del tiempo. Por ese motivo, es aconsejable estar atento a la actualidad meteorológica, especialmente antes de planificar planes al aire libre que puedan verse interrumpidos por una determinada situación atmosférica.