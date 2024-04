Los trabajadores de Acerinox reciben el respaldo unánime del Parlamento de Andalucía

El conflicto que desde hace más de dos meses viven los trabajadores de la planta de Acerinox en el Campo de Gibraltar ha llegado hasta el salón de plenos del Parlamento de Andalucía. Allí, con una representación del comité de empresa sentados en la tribuna de invitados, han recibido el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación en la Cámara andaluza. Mientras la oposición afeaba al Ejecutivo de la Junta una implicación más directa en la búsqueda de una salida al conflicto laboral, el presidente de la Junta acusó a todos ellos de "intentar politizar este tema".

Por su parte, los trabajadores, una vez acabadas las alusiones a ellos, tras la pregunta del PSOE a la consejera y las alusiones de los grupos de la oposición y la respuesta del presidente, han abandonado la sala recordando que siguen en huelga, tras 67 días, y que seguirán "luchando", a la vez que gritaban "ni un paso atrás".

Juanma Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz está trabajando en el papel que le corresponde y de acuerdo a las competencias que marca el Estatuto de Autonomía y del que "no se puede salir", ya que no pueden ingerir en los convenios.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que eran "el orgullo de Andalucía" y ha pedido a Moreno que se pusiera "del lado de los trabajadores y no de las multinacionales". Igualmente, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido la intervención al presidente de la Junta en el conflicto.

También el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha hecho referencia a los trabajadores de Acerinox para decir que "no los ha traído nadie, sino que han venido solos porque vienen a escuchar si el presidente de la Junta está más cerca de las posiciones de los trabajadores o de la empresa", mientras que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, se ha dirigido a ellos para espetarle: "Ni un paso atrás".

Por su parte, Juanma Moreno ha recordado que la Junta está asumiendo sus responsabilidades siguiendo el conflicto a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Asimismo, ha recordado que el Sercla ha realizado hasta el momento 20 intervenciones en el conflicto en modo de convocatorias de mesa, negociaciones y también mediaciones. "La mediación es muy importante, somos de los que intentamos que no pierda nadie, especialmente los trabajadores, pero tenemos que trabajar de una manera discreta y en el papel que nos corresponde, ya que no podemos ingerir en convenios colectivos, en empresa privada", ha añadido.

Así, ha insistido en que el CARL ha permitido que "no solo no se rompan las partes, que ha habido muchos momento a punto de romperse, sino que se mantenga abierta la mesa de negociación con la convocatoria de una nueva reunión el 17 de abril". "Es extremadamente irresponsable politizar el conflicto. Estos señores --en relación a los trabajadores presentes-- no están aquí por política, están aquí porque tienen unas reivindicaciones legítimas laborales para ellos y su familia, y no les ayuda, ni al interés ni al objetivo de esa negociación" politizar el conflicto, ha concluido.

"Imprudente y temerario"

Con anterioridad a la sesión de control, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, en contestación a una pregunta sobre el conflicto en Acerinox formulada por el PSOE, ha recordado que "los gobiernos no negocian convenios colectivos", por lo que ha pedido al PSOE que "no instrumentalice" el conflicto de Acerinox porque es "imprudente y temerario". Blanco ha contestado así a la parlamentaria del PSOE por la provincia de Cádiz, Rocío Arrabal, que ha instado al Gobierno andaluz a intervenir "políticamente", preguntando "cuál es el PP del presidente de la Junta", así como cuál era el papel de la consejera.

Arrabal ha preguntado a la consejera "qué labor de mediación política está dispuesta a hacer para resolver este conflicto" y ha acusado a la consejera de pedir a los trabajadores "exactamente lo mismo" que la empresa al instarle a que dejen la huelga. Por su parte, la consejera ha recordado a la parlamentaria socialista que "los gobiernos no negocian convenios colectivos, tienen que respetar el derecho a la autonomía colectiva de las partes", así como que el objetivo del Gobierno andaluz "sigue siendo sentar a las partes para que, con el concurso del CARL y del Sercla, lleguen a un convenio colectivo".

"Es un conflicto estrictamente laboral que no puede politizarse. Me parece imprudente y hasta temerario intentar politizarlo, porque estamos hablando de una empresa estratégica del Campo de Gibraltar. Este conflicto nos lleva ocupando más de un año a esta Consejería y hay que entenderlo primero antes de instrumentalizarlo", ha añadido la consejera. Blanco ha señalado que desde la Junta lo que se está haciendo es "mantener a las partes centradas en la resolución del conflicto para que acuerden las materias que son concretas del convenio". "No necesitan ruido extra que genere más tensión, sino un ambiente sereno y conciliador que permita el acercamiento de las partes", ha añadido.

Además, ha acusado al PSOE de querer "sacar de la confrontación un rédito electoral", lo que a su juicio es "hasta ruin". Asimismo, tras recordar lo que pasó en Delphi, en Puerto Real, con los 1.900 trabajadores despedidos después de esa marcha contra la dignidad, después de esa solución política que se supone que hizo el PSOE", ha manifestado que no están para "reeditar fracasadas políticas de ayudas millonarias sin control". "Deben saber que estas negociaciones con sujetos privados en el momento en que se politizan, se bloquean. En vez de echar más leña al fuego y generar un entorno de mayor confrontación, le ruego que proteja al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL)", ha concluido Blanco.