Las tres demandas de la Junta ante el Ministerio de Vivienda

El Gobierno andaluz se suma al debate nacional de Vivienda que Pedro Sánchez ha situado entre sus prioridades políticas. Con sus propias propuestas en medio del agrio debate al respecto. En este escenario, la Junta presentó tres demandas ante la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que este jueves convocó a todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid: que se ponga en marcha un nuevo programa del Bono Joven de Alquiler, que el futuro Plan Estatal de Vivienda no se limite sólo a la aportación de recursos y que haya mayor flexibilidad en el gasto de los fondos Next Generation destinados a la vivienda.

Así lo ha planteado la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, en este foro multitateral. Andalucía ha votado sí al nuevo programa del Bono Alquiler Joven, “si quieren que el dinero llegue pronto a los jóvenes, deben simplificar la tramitación, aunque eso suponga cambiar el decreto actual”. En ese sentido, la propia ministra de Vivienda “ha llegado a poner en duda” el contenido del actual Real Decreto que regula el Bono Alquiler Joven, hasta el punto de plantear “la no realización de esta nueva convocatoria”. Al respecto, Andalucía ha votado a favor de ponerla en marcha, aunque insistiendo en la necesidad de “cambiar el modelo de gestión condicionado por el Ministerio de Vivienda”.

En Andalucía ya se han ejecutado al 99% los 68 millones de euros que ha asignado el ministerio para dos anualidades y que ha llegado hasta 11.400 beneficiarios según los datos de la Consejería de Vivienda. Las provincias de Huelva, Almería y Córdoba ya han atendido todas las solicitudes mientras que Sevilla y Málaga, las dos ciudades con más problemas de vivienda de toda Andalucía, están resolviendo las últimas. En buena parte porque han recibido fondos de otras provincias cuyos jóvenes no los han solicitado.

Plan Estatal de Vivienda

Respecto al futuro Plan Estatal de Vivienda, la consejera andaluza ha pedido a la ministra que no se limite “exclusivamente” a la aportación de recursos. Rocío Díaz ha pedido mayor autonomía para definir los programas y que se adecúen a las necesidades de vivienda de cada territorio.

Asimismo, ha planteado que el plan estatal “ahonde” en la simplificación administrativa, que esté dotado con recursos extraordinarios como los Next Generation y que apueste por “medidas extraordinarias” para promover la vivienda nueva y la rehabilitación, no sólo enfocado a la eficiencia energética, sino a otras cuestiones como la conservación, la accesibilidad y la mejora de los barrios en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, Rocío Díaz ha solicitado al Ministerio que haya “una mayor flexibilidad” a la hora de la utilización de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Rocío Díaz ha insistido en que las comunidades autónomas puedan repartir los fondos en función de las líneas que sí han funcionado y que ya no tiene más crédito. “Nuestro deber, como administraciones, es que se ejecute hasta el último euro procedente de Europa y no se puede perder por escollos burocráticos”.

La consejera ha celebrado la “rectificación” de la ministra Isabel Rodríguez quien había anunciado que “castigaría” a las comunidades insumisas en el cumplimiento de la Ley Estatal de Vivienda. La consejera ha revindicado que Andalucía tiene el derecho y la potestad de aplicar sus propias políticas sin interferencias del Estado, “y por ello estamos trabajando en nuestra ley”.