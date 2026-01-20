Minuto de silencio de los trabajadores de Renfe tras la tragedia en Adamuz
Trabajadores y representantes se concentran a las puertas de las estaciones en señal de duelo por los 42 fallecidos
Se eleva el número de víctimas a 42 tras la aparición de un nuevo cadáver en Adamuz
El sector ferroviario andaluz ha mostrado su pesar por las víctimas del accidente de tren en Adamuz, con una serie de concentraciones silenciosas celebradas a las puertas de distintas estaciones ferroviarias de Andalucía. El gesto ha servido también como expresión de solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos.
Con 42 personas fallecidas confirmadas hasta el momento y numerosos heridos, el siniestro ha conmocionado a la comunidad ferroviaria, que se ha unido de forma unánime en señal de respeto y duelo.
La iniciativa ha contado con la participación de trabajadores del sector, así como representantes de distintas entidades ferroviarias, que han querido rendir homenaje a las víctimas y mostrar su apoyo a los allegados de los afectados por la tragedia ocurrida el pasado domingo.