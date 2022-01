WWF pide a Moreno que "no amnistíe a los agricultores ilegales en entorno de Doñana"

WWF ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "no amnistíe a los agricultores ilegales" que están destruyendo el Espacio Natural de Doñana y su entorno al ocupar "miles de hectáreas sin control, aislando su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos".

En una nota, la organización ha indicado que ha tenido acceso al texto de una Proposición de Ley que el PP presentará en el Parlamento andaluz con la que "se pretende amnistiar una superficie de 1.469 hectáreas de cultivos ilegales bajo plástico en el entorno de Doñana (más del 85 % de la actual superficie ilegal), lo que supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido".

WWF ha recordado que se aprobó en 2014 por parte del Gobierno andaluz el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana o “Plan de la Fresa”, que contemplaba la reordenación del territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable y la obligación de eliminar la superficie regada sin permiso que no cumplieran los dos aspectos anteriormente mencionados.

En todo este tiempo, según WWF, la Junta "no sólo no ha puesto en marcha ni ejecutado la mayor parte de las medidas contempladas en el Plan y no ha eliminado ni una sola hectárea de invernaderos ilegales, sino que ahora pretende unilateralmente revocar el Plan de la Corona Forestal".

Y ello, ha añadido, con la modificación de dos aspectos claves: por un lado, propone cambiar la fecha de regularización de regadíos de fincas que estuvieran en riego en 2004 a 2014, lo que ampliaría sustancialmente la franja de fincas a amnistiar, y por otro incluye aspectos para no cumplir la Ley Forestal Andaluza permitiendo legalizar a fincas que hayan cambiado de cultivo forestal a agrícola sin permiso.

Con esos dos importantes cambios, se amnistiaría más del 85% de la superficie de regadío manifiestamente ilegal que amenaza Doñana, según la organización ecologista.

WWF ha indicado que se amnistiarían unas 1.460 hectáreas mediante la aprobación de una Proposición de Ley bajo el "engañoso" nombre de “mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)” que "pretende cambiar las reglas del juego".

La organización ha advertido que de seguir adelante la propuesta del PP, se desvinculará de su compromiso con dicho Plan y su zonificación e informará inmediatamente a los mercados y consumidores europeos de la tramitación de este Proyecto de Ley y de la ruptura del consenso y por primera vez les reclamará públicamente que tomen estrictas medidas de control para garantizar que las frutas procedentes de Huelva no contienen fresas o frutos rojos ilegales procedentes de esta amnistía.