5 formas de combinar tu chaqueta con tus vestidos

Tanto una opción de estilo que ofrece mucho juego, como un dilema que le puede surgir a cualquier mujer ante la posibilidad de una tarde o una noche fría. ¿Cómo combinar adecuadamente una chaqueta y un vestido? ¿Resulta fácil o difícil?

Te ofrecemos algunas claves que han de serte de gran utilidad, especialmente si estás buscando ideas de estilo con chaquetas mujer para tus looks más femeninos.

Una cuestión de necesidad… o sencillamente una opción elegante

Pocas prendas resultan tan favorecedoras y femeninas como un buen vestido. Quizá ninguna. Y lo cierto es que, cuando nos imaginamos luciendo ese trapito ideal, nunca lo hacemos llevando algo más encima. Sin embargo… ¿es eso realista? Habrá épocas del año y lugares en los que no nos podamos permitir prescindir de una buena chaqueta. ¿Supone eso que debemos renunciar a nuestro vestido y escoger, quizá, una blusa y un pantalón? De ninguna forma. No solo es posible combinar de manera correcta un vestido y una chaqueta, sino que, en ocasiones, ambas prendas saldrán favorecidas en la ecuación.

Y si sabes elegir bien entre los muchos estilos de chaquetas mujer disponibles —desde una blazer clásica hasta una chaqueta de cuero—, tu outfit puede adquirir un aire realmente especial.

Claro está que no podemos hacerlo de cualquier manera. ¿Cómo, entonces? He aquí cinco consejos básicos para facilitar tu elección.

Dos aspectos esenciales: longitud y color

1. La longitud

Deberíamos tener siempre en cuenta la longitud de ambas piezas. Por norma general, una chaquetilla hasta la cintura es más bien apta para vestidos que van a morir en torno a las rodillas o la parte baja de los muslos. Y una chaqueta más larga (quizá hasta la cadera) para aquellos que caen hasta los tobillos. Resulta deseable que exista un contraste de suficiente entidad entre ambas prendas. Una chaqueta de extensión similar a la del vestido, o que incluso lo solapa, genera cierta impresión de desasosiego en el espectador.

2. El color

Respecto al color, no deberíamos combinar tonalidades cálidas (rojo, amarillo) con frías (azul, verde) bajo ningún concepto. Si bien es cierto que existen opciones neutras, como el negro o (solo en algunos casos) el blanco. ¿Queremos que ambas sean, por ejemplo, de color azul? Quizá podemos jugar con la intensidad… es algo que suele funcionar muy bien.

Volumen, corte y contrastes

3. El volumen

Respecto al volumen… ¿qué tal combina una prenda sobre la otra? Tengamos también presente nuestra constitución, ya sea esta más fina o más exuberante. Seguramente no queramos esconder las líneas de nuestro cuerpo en exceso, abultar demasiado o que parezca que vamos embutidas en nuestro outfit.

4. El corte

El corte ha de ir en consonancia, por supuesto. Ni un vestido de noche suele quedar bien con algo más casual, ni una americana o blazer con un vestido ligero para las tardes de verano. Intenta que ambas opciones vayan en una misma línea. Resulta usual, por ejemplo, fajar la americana o el abrigo de lana sobre un vestido elegante, así como la chaqueta vaquera o de cuero sobre vestidos ligeros. Muchas marcas especializadas en chaquetas mujer ofrecen ahora modelos pensados especialmente para combinar con vestidos de temporada.

5. Crear contrastes

Dentro de cierto orden lógico; no lo olvides. Tal vez la ya mencionada chaqueta de cuero de aspecto peligroso quede especialmente bien sobre ese vestido que, de lo contrario, nos haría sentir como una modosita niña buena. Por otra parte, si creemos que nuestro vestido nos hace el look demasiado apagado… ¿por qué no poner algo de picante con una chaqueta roja? Juega con tus opciones.

Da la campanada y prolonga la vida útil de tus vestidos

Ten siempre presentes estos cinco consejos básicos, pero tampoco dejes de ser creativa y optar por aquello que te gusta o te funciona. Si logras combinar estos dos elementos de manera adecuada, vestido y chaqueta, no solo ganarás en estilo, sino que, además, prolongarás la vida útil de los primeros para que abarque casi todo el año. No está nada mal, ¿verdad?

Y si necesitas inspiración, echa un vistazo a las últimas tendencias en chaquetas mujer: seguro que encuentras esa pieza ideal que se convertirá en tu mejor aliada.