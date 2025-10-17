Un autónomo se libra de 322.000 euros de deuda con la Ley de la Segunda Oportunidad

Gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, un autónomo ha conseguido liberarse de una deuda de 322.000 euros tras la quiebra de su negocio. Con el respaldo y asesoramiento de los expertos de Andalucía Sin Deuda, el emprendedor puede ahora dejar atrás el sobreendeudamiento y encarar un nuevo comienzo financiero con tranquilidad.

Lo que comenzó como un sueño emprendedor terminó en un callejón sin salida. Con todos sus ahorros invertidos en una agencia de viajes y un crédito inicial de más de 400.000 euros, este autónomo se encontró pronto con que los ingresos no alcanzaban para sostener los gastos fijos. Para intentar mantener el negocio a flote, tuvo que solicitar nuevos préstamos.

La bola de nieve de la deuda no dejó de crecer mientras los ingresos se desplomaban, hasta que finalmente tuvo que cerrar el negocio. A partir de ese momento comenzó una etapa marcada por la inestabilidad: embargos sobre su nómina, la presión constante de los acreedores y una sensación permanente de angustia.

Aunque logró reincorporarse al mercado laboral por cuenta ajena, su salario apenas alcanzaba para cubrir lo esencial y resultaba imposible hacer frente a las obligaciones financieras acumuladas y al pago de los intereses. Cada intento de ponerse al día se traducía en más sacrificios y en un círculo vicioso de deuda del que no podía escapar.

El efecto bola de nieve: cuando las deudas son inasumibles

Los expertos de Andalucía Sin Deuda destacan que la historia de este autónomo es un ejemplo del efecto bola de nieve, un proceso silencioso que termina atrapando a muchas personas. Todo arrancó con un préstamo inicial para su proyecto turístico, al que se fueron sumando nuevas deudas para mantenerlo a flote. Los altos intereses y la necesidad constante de refinanciar acabaron elevando la deuda a niveles imposibles de pagar.

“Muchos de nuestros clientes no llegan endeudados por una única causa, sino por una suma de decisiones que parecían pequeñas. El problema es que el sistema financiero permite encadenar préstamos, y eso acaba generando una bola de nieve que crece sin control”, señalan desde el equipo jurídico de Andalucía Sin Deuda.

Soluciones legales reales

Afortunadamente, este hombre dio el paso de buscar asesoramiento especializado. En su primera consulta, el equipo de Andalucía Sin Deuda evaluó su situación y confirmó que reunía las condiciones necesarias para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo legal pensado para cancelar deudas a personas de buena fe en estado de insolvencia. Tras completar con éxito todo el procedimiento judicial, ha obtenido la exoneración total de más de 322.000 euros, lo que le permite empezar de nuevo sin cargas, sin embargos y sin la presión constante de los acreedores.

“La Ley de Segunda Oportunidad no borra el pasado, pero permite recuperar el presente y planificar un futuro con tranquilidad. Casos como este demuestran que salir del sobreendeudamiento es posible”, subrayan desde Andalucía Sin Deuda.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, ha conseguido la cancelación de más de 85 millones de euros a nivel nacional, con un equipo de profesionales altamente especializado en este procedimiento legal, continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España a través de la marca global y de las territoriales Andalucía Sin Deuda, Valencia Sin Deuda y Canarias Sin Deuda.