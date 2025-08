Carmen Álvarez: “Contamos con un espectáculo de trascendencia mundial”

Pregunta.–Un año más, Sanlúcar se convierte en el mejor hipódromo del mundo. ¿Cómo vive la alcaldesa de la ciudad las carreras de caballos en la playa?

Respuesta.–Con ilusión y con ganas de mostrar la imagen de nuestra ciudad al mundo. Tenemos la suerte de contar en nuestra programación de actividades veraniegas con un evento de trascendencia mundial, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, como son nuestras carreras de caballos, que alcanzan ya la 180 edición. Personalmente, como sanluqueña, me encanta ver el ambiente popular de la gente a pie de playa, de los niños con la mirada absorta en los caballos… Una mezcla de competición deportiva, de festividad y de evento popular, que no se ve en otro lugar.

P. –Son muchos meses de trabajo para tener listo todo antes de la salida de la primera carrera…

R.–Se trabaja todo el año. Tengo que agradecer a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, con su presidente, Rafael Hidalgo, a la cabeza, porque desarrolla un trabajo espléndido en todo lo referente a la organización. Cada año suben un peldaño en la difusión nacional e internacional de las carreras y eso es un bien de incalculable valor para Sanlúcar. Y ahí están los recursos del Ayuntamiento, de sus delegaciones, de los técnicos y trabajadores municipales que arriman el hombro para que todo esté en perfecto estado de revista cuando se acerque el momento de dar la salida a la primera carrera. La Sociedad de Carreras sabe que tiene la mano tendida de esta alcaldesa y de su equipo para que todo salga bien.

P.–Sanlúcar en verano es uno de los destinos favoritos de muchos turistas atraídos por eventos como las carreras.

R.–En efecto, son atractivos fundamentales asociados a Sanlúcar no ya solo en verano, sino durante todo el año. El influjo de este espectáculo se nota durante todo el año, porque la Sociedad de Carreras es una entidad viva con una actividad constante. Sanlúcar, por fortuna, no tiene problemas de estacionalización del turismo que sí tienen otros municipios costeros, porque nuestros atractivos son muy variados. A unos productos de la mar y la tierra que son excelentes y reconocidos mundialmente, como los amparados por la marca de calidad Las Arenas Finas para los productos hortofrutícolas o el buen pescado y marisco que llega a nuestro puerto y lonja de Bonanza, se suma un tejido de negocios de hostelería que miman los ingredientes de proximidad y preparan platos de renombre internacional. Y eso es algo que vivimos durante todo el año y no solo durante el verano.

P.–¿Qué otros elementos nos podría destacar como relevantes para la promoción turística de la localidad?

R.–Desde que asumimos el Gobierno municipal tuvimos claro que había que potenciar las visitas durante todo el año. Contamos con una historia impresionante. Colón partió de aquí en uno de sus viajes a América, el comercio con Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII tuvo un papel protagónico en nuestra ciudad y, por si eso fuera poco, Sanlúcar fue punto de partida y llegada de la expedición magallánica que culminó la Primera Circunnavegación. Ese legado histórico se vislumbra en el impresionante patrimonio histórico y artístico que tenemos que mimar, proteger y difundir. Además, por nuestra privilegiada ubicación geográfica, siendo desembocadura del río Guadalquivir y puerta de Doñana, contamos con atractivos naturales como los pinares de La Algaida y Bonanza; y las marismas, salinas, lagunas y otros parajes en los que estamos trabajando para que los sanluqueños y sanluqueñas, además, por supuesto, de nuestros visitantes, puedan disfrutarlos.

P.–Un mensaje de invitación a las carreras.

R.–Sanlúcar, esa ciudad amable que estamos construyendo, tiene las puertas abiertas, ahora que se acercan las carreras de caballos, pero como alcaldesa quiero destacar el mensaje de que en esta ciudad os esperamos con los brazos abiertos todos los días del año.