La Ingeniería Informática, un pilar estratégico con alta demanda en el mercado laboral

En un contexto marcado por la transformación digital de todos los sectores productivos, la figura del ingeniero e ingeniera informático se ha consolidado como una de las más demandadas y mejor valoradas en el mercado laboral. Según datos del Observatorio de Ocupaciones del SEPE, las titulaciones en el ámbito de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM) presentan los mayores niveles de empleabilidad en España, destacando especialmente la Ingeniería Informática por su transversalidad y aplicabilidad.

La Universidad Pablo de Olavide, consciente de esta realidad y del papel esencial que juegan las universidades en el desarrollo de talento digital, apuesta por una formación tecnológica en el ámbito STEM y orientada al mercado a través de su Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información, que se imparte desde la Escuela Politécnica Superior (EPS). Con una clara vocación práctica y una metodología centrada en proyectos reales, el grado ofrece a sus estudiantes las competencias necesarias para afrontar los retos tecnológicos actuales y futuros.

María Pérula Gutiérrez y Pedro Jesús Lázaro Díaz son estudiantes del último curso del Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información y encontraron en la Escuela Politécnica Superior de la UPO una formación acorde a lo que estaban buscando: “Tenemos la suerte de contar con un profesorado al que se le nota que le gusta dar clases y que se interesa en que el estudiantado comprenda la materia” comenta Pedro Jesús. Además, destaca la metodología formativa que “no solo se centra en los conocimientos teóricos, sino que también nos acerca a la forma de trabajo del mundo real.

María Pérula, estudiante de la Escuela Politécnica Superior de la UPO

Asimismo, destacan como el Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información los ha preparado para afrontar los retos del mercado laboral. “Estudiar este grado fue como actualizar mi algoritmo mental. He aprendido a pensar de forma estructurada, a descomponer problemas y a ser creativa en las soluciones” resalta María Pérula.

Alta empleabilidad y formación práctica

La creciente digitalización de sectores claves para la salud, la energía, la banca, la educación o la logística ha generado una demanda sostenida de profesionales capaces de liderar procesos de innovación y desarrollo tecnológico. “El grado también me ha enseñado que incluso los errores pueden ser líneas de código para mejorar y que la autonomía es clave para crecer en este sector tan dinámico” explica María.

La Escuela Politécnica Superior de la UPO apuesta por una formación práctica para su estudiantado en colaboración con empresas tecnológicas, instituciones públicas y centros de investigación. Asimismo, destaca su compromiso con la transformación digital de la sociedad, formando no solo profesionales altamente cualificados, sino también estudiantes comprometidos con el uso ético y responsable de la tecnología.

Pedro Jesús Lázaro, estudiante de la Escuela Politécnica Superior de la UPO

Tanto Pedro Jesús como María compaginan su último año de carrera con un trabajo en el sector tecnológico. María lleva dos años en Avanade desarrollando aplicaciones para el sector aeronáutico y gestionando el mantenimiento e incidencias de los aplicativos. “Es un proceso constante de aprendizaje y eso es lo que más me motiva”. Por su parte, Pedro Jesús lleva unos meses de práctica en Soltel Group desarrollando tareas relacionadas con las competencias adquiridas en la EPS: “En ocasiones me he sorprendido al enfrentarme a tareas que, en su momento, pensé que no tendría ocasión de aplicar en el entorno laboral. Este contraste me ha demostrado que estaba equivocado”.

En este sentido, ambos estudiantes destacan la capacidad de abordar y resolver problemas como una de las principales habilidades adquiridas durante los cuatro años de formación del Grado en Ingeniería Informática: “Los ingenieros e ingenieras no solo escribimos códigos, también debemos entender cómo nuestras soluciones impactan en el mundo real y en los desarrolladores que vendrán después” comenta María.

Un campus único para aprender y crecer

La Universidad Pablo de Olavide integra en un mismo espacio la docencia y la investigación, además de las actividades sociales y deportivas. Este entorno facilita la interacción interdisciplinaria y una vida universitaria enriquecedora, que permite al estudiantado participar en actividades culturales y de voluntariado, promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible. El campus UPO está concebido como un espacio verde y sostenible, enfocado a la salud y el bienestar de toda su comunidad: “Elegí la UPO por su enfoque práctico y su ambiente de comunidad. Es campus es amplio, verde y perfecto para desconectar” resalta María.

Asimismo, la Escuela Politécnica Superior de la UPO se ha consolidado, dentro del panorama universitario andaluz, como centro de formación en la Ingeniería Informática desde su creación en el año 2005, con un enfoque docente centrado en una evaluación más práctica, a través de proyectos en grupo, orientada a la resolución de problemas, creando comunidad entre profesorado y alumnado. En este sentido, Pedro Jesús destaca que “somos una escuela muy cercana, en la que puedes hablar con los profesores y profesoras de tú a tú, y participar en eventos propios de la EPS como las Jornadas de Convivencia y las Jornadas de Profesiones con Futuro, que nos acercan al mundo empresarial”. “Esa cercanía permite que las clases de hagan más amenas accesibles y fáciles de seguir” concluye.

En línea con su estrategia de consolidación como centro de referencia, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide continúa ampliando su oferta formativa en el ámbito tecnológico, con planes de crear no sólo nuevas menciones dentro del Grado de Ingeniería Informática, como la mención en Ciencia de Datos, que, una vez obtenida resolución favorable por parte del Consejo de Universidades, potenciará con 60 nuevas plazas su oferta en el ámbito de las titulaciones STEM, sino nuevos grados dentro de la programación universitaria como el futuro Grado en Ingeniería Robótica.

Más información en https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior