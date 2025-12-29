Jabugo despide el año con 12 lonchas de jamón ibérico DOP

Jabugo volverá a celebrar una de las citas más singulares de su calendario festivo: las Precampanadas Ibéricas, un evento que se celebrará el próximo 30 de diciembre y que permitirá despedir el año por adelantado con un ritual tan original como profundamente ligado a la identidad del municipio. En lugar de uvas, los asistentes tomarán doce lonchas de jamón ibérico con Denominación de Origen Protegida Jabugo, reafirmando el papel del producto más emblemático de la localidad como símbolo cultural, económico y social.

Será la cuarta edición de esta iniciativa, que en apenas unos años se ha consolidado como una tradición navideña imprescindible tanto para los vecinos como para quienes se acercan desde otros puntos de la provincia de Huelva y de Andalucía. La Plaza del Jamón, centro del municipio y espacio cargado de significado, volverá a ser el escenario de una celebración que combina gastronomía, música, convivencia y proyección de futuro.

Las Precampanadas Ibéricas nacieron con la intención de ofrecer una alternativa cercana y participativa a las tradicionales campanadas del 31 de diciembre. En Jabugo, el tiempo no se mide en segundos ni en uvas, sino en lonchas de jamón cuidadosamente cortadas, reflejo de siglos de tradición ligada al cerdo ibérico y a la dehesa.

Según la organización, el acto comenzará alrededor de las doce del mediodía, momento en el que se pondrán a la venta los sobres que contienen las doce lonchas de jamón ibérico, acompañadas de un pequeño pack de cotillón. Este gesto permitirá a vecinos y visitantes participar activamente en la celebración y vivir, de forma anticipada, la emoción de despedir el año en un ambiente festivo y familiar.

La música volverá a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las Precampanadas. Está prevista la actuación de las campanilleras y de la Banda Municipal de Música de Jabugo, que pondrán la banda sonora a una mañana muy especial. Como ya es habitual, la interpretación del villancico de Jabugo marcará el inicio del acto, conectando con las raíces culturales del municipio. Uno de los aspectos más singulares y esperados de las Precampanadas Ibéricas será, una vez más, el anuncio de las doce campanadas a cargo de doce personas destacadas del municipio y de la provincia. Cada campanada será pronunciada por una personalidad diferente, en un gesto cargado de simbolismo y reconocimiento colectivo.

El auténtico protagonista de la jornada será, una vez más, el jamón ibérico DOP Jabugo. Más allá de su indiscutible valor gastronómico, este producto representa un modo de vida, una economía local y un patrimonio que ha definido a Jabugo durante generaciones. Cada una de las doce lonchas que se degustarán durante las campanadas simboliza el vínculo entre este producto y la localidad onubense. Desde el Ayuntamiento destacan que este evento es también una oportunidad para seguir proyectando la marca Jabugo al exterior, mostrando que el jamón es solo un producto de excelencia, digno de protagonizar incluso unas campanadas para despedir el año. Este año las campanadas las darán José Manuel Correa, delegado del Gobierno de la Junta en Huelva; Pepe el marismeño; Norberto Javier, director territorial de Canal Sur en Huelva; Abel Moreno Gómez, compositor y musicólogo español nacido en la vecina localidad de Encinasola; Blanca Betanzos, atleta onubense pentacampeona del mundo de atletismo para personas con discapacidad intelectual; Guillermo Garcia-Palacios, presidente de la DOP Jabugo; Francisco Javier Vázquez Muñiz, autor del libro Jabugo en la Guerra Civil; María José Macías, encargada del taller del Museo del Encaje de Bolillos de Jabugo; José Luis Escuredo, empresario fundador de ‘La Jabugueña’; Antonio Vázquez, de la empresa histórica de El Repilado ‘Santa Teresa’; Pilar Martín, de las Asociaciones de Los Romeros; y por último el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez.

Las Precampanadas Ibéricas servirán también como marco para realizar un balance simbólico del año 2025 y mirar con ilusión al 2026. No en vano, las Precampanadas Ibéricas atraen a un mayor número de visitantes, consolidándose como un importante reclamo turístico durante las fechas navideñas. La celebración se enmarca dentro de una intensa programación cultural y festiva que convierte a Jabugo en un destino de referencia en la provincia de Huelva durante el mes de diciembre.

Para muchos asistentes, despedir el año con lonchas de jamón en lugar de uvas se ha convertido ya en una tradición personal, una excusa perfecta para reunirse con amigos y familiares y disfrutar del ambiente único que se vive en la Plaza del Jamón.

Con la celebración de esta cuarta edición de las Precampanadas Ibéricas, Jabugo vuelve a demostrar su capacidad para innovar sin perder sus raíces. La iniciativa combina orgullo local, participación ciudadana y promoción del producto estrella del municipio, consolidándose como un ejemplo de cómo la gastronomía puede convertirse en motor cultural, social y turístico.

El próximo 30 de diciembre de 2025, cuando suenen las doce campanadas y se degusten las doce lonchas de jamón ibérico, Jabugo despedirá el año por adelantado y reafirmará su identidad y su manera única de celebrar la vida, con música, convivencia y el inconfundible sabor del mejor jamón ibérico del mundo.