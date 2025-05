Kaleo, Mëstiza, Parov Stelar, Vitalic y Madness encarnan el espíritu más libre y global de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de ciclo que más entradas vendió en España el año pasado, celebra este 2025 su quinta edición consolidado como uno de los festivales más singulares del panorama europeo. No solo por su espectacular localización —la Plaza de España de Sevilla, un escenario monumental y patrimonial único en el mundo—, sino también por su apuesta firme por la experiencia cultural total: música en vivo, gastronomía, emoción, diversidad y una programación que combina leyendas con vanguardia.

Dentro de su ecléctico cartel, sobresale una línea de programación marcada por la libertad creativa, la fusión de géneros y la energía escénica, representada por artistas como Kaleo (16 de junio), Mëstiza (21 de junio), Madness (6 de julio) y Parov Stelar y Vitalic (9 de julio). Propuestas muy distintas entre sí, pero con un denominador común: todas rehúyen lo convencional para construir un lenguaje propio que conecta con públicos de todo el mundo y de todo tipo.

Kaleo: del hielo islandés al fuego del blues

Los islandeses Kaleo son uno de los grandes nombres del rock alternativo contemporáneo. Con su mezcla de blues, folk, soul y una voz que parece brotar de las entrañas de la tierra, su directo es una sacudida emocional. En Sevilla presentarán sus grandes éxitos y nuevas composiciones, envolviendo la Plaza en una atmósfera cinematográfica y poderosa.

Kaleo

Mëstiza: raíces flamencas con beat electrónico

La propuesta de Mëstiza es una de las más innovadoras del panorama nacional. Este dúo femenino aúna música electrónica con folclore andaluz, referencias flamencas y una estética llena de glamour que bebe de lo clásico y lo futurista. Su actuación el 21 de junio promete ser una de las más visuales y bailables de toda la edición, y un símbolo de cómo las tradiciones pueden reinventarse con frescura.

Madness: la fiesta nunca fue tan británica

Desde Reino Unido llegan los legendarios Madness, reyes del ska-pop que arrasaron en los años 80 con himnos como Our House o It Must Be Love. Su mezcla de ska, reggae, punk y pop con sentido del humor sigue tan fresca como entonces. Su concierto en Sevilla, el 6 de julio, será un viaje por varias generaciones con espíritu de carnaval urbano.

Madness

Parov Stelar y Vitalic: la electrónica que emociona y hace vibrar

El 9 de julio, la Plaza de España se convertirá en una gran pista de baile con dos referentes internacionales de la electrónica. Parov Stelar, pionero del electro-swing, mezcla jazz de los años 30 con bases modernas para construir un universo sonoro elegante y festivo; mientras Vitalic, por su parte, aportará su arrollador directo de techno melódico, electro y disco oscuro, en una de las noches más hipnóticas de todo el festival.

Vitalic

Un festival que celebra la música sin fronteras

Con estos artistas, Icónica Santalucía Sevilla Fest demuestra su vocación de festival sin etiquetas ni límites, donde lo alternativo y lo popular se dan la mano. A lo largo de mes y medio, convivirán propuestas como Justin Timberlake, Pet Shop Boys, Leiva, Residente, Kylie Minogue, Maná, Juan Amodeo, Emilia o Bosé, en un calendario diverso que convierte cada noche en una historia diferente.

En su quinta edición, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue apostando por la calidad, la sorpresa y la experiencia emocional, con una escenografía cuidada, propuestas gastronómicas gourmet y un ambiente que trasciende el concepto tradicional de festival para ofrecer algo único: una vivencia premium total en el corazón de Sevilla.

Entradas disponibles en www.iconicafest.com