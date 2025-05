El liderazgo español y la colaboración europea impulsan el futuro de la movilidad inteligente, limpia y resiliente

Del 19 al 21 de mayo de 2025, se celebrará en Sevilla el 16º Congreso Europeo de ITS en el que se ofrecerá una plataforma fundamental para que los sectores público y privado de Europa definan el futuro del transporte inteligente y sostenible. Organizado por ERTICO – ITS Europe, en colaboración con la Comisión Europea, y acogido por la Ciudad de Sevilla, el congreso cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico (DGT), la Junta de Andalucía e ITS España. Esta fuerte implicación del sector público refleja el compromiso de España a nivel local, regional y nacional para impulsar soluciones de transporte limpias, conectadas y resilientes en toda Europa.

Se espera la participación de más de 3.500 asistentes, incluidas autoridades municipales y regionales, legisladores, organismos de investigación e innovadores del sector privado. La Ceremonia de Apertura contará con figuras destacadas como José Luis Sanz, Alcalde de Sevilla, y Juan Manuel Moreno, Presidente del Gobierno Regional de Andalucía, subrayando el compromiso de España con el avance de soluciones de movilidad inteligente.

El programa técnico del Congreso presenta más de 100 sesiones dirigidas por más de 400 expertos en movilidad, combinando un profundo conocimiento técnico con diálogo político. Desde movilidad conectada y automatizada hasta sistemas de tráfico basados en IA, infraestructura digital, Big Data y logística multimodal, el contenido enfatiza su aplicación en el mundo real. Los participantes tendrán la oportunidad de escuchar directamente a quienes implementan y escalan soluciones ITS, incluidas autoridades públicas y funcionarios municipales que convierten la innovación en impacto.

Paralelamente, el Programa de Alto Nivel reunirá a altos ejecutivos de la Comisión Europea, ministerios nacionales y gobiernos municipales para abordar cómo la resiliencia, la sostenibilidad y la innovación pueden avanzar a través de sistemas de transporte inteligentes. Las sesiones plenarias se centrarán en temas como la movilidad verde, resiliencia de infraestructuras y datos, y el futuro de la movilidad conectada y automatizada. Con la participación confirmada de más de 35 ciudades, incluidas Madrid y Sevilla, así como redes institucionales como la Red POLIS, el Congreso ofrece una plataforma estratégica donde convergen política, tecnología y despliegue en el mundo real.

Dentro del pabellón de exposiciones, las sesiones del ITS Arena proporcionarán un espacio de networking orientado al diálogo dinámico e intersectorial y al compromiso directo con los innovadores que impulsan la próxima generación de movilidad inteligente. Estas sesiones interactivas contarán con contribuciones de líderes tanto públicos como privados, incluidos Google Maps, Amazon Robotics, EasyPark, Mastercard Innovation Labs, EIT Urban Mobility, la Ciudad de Sevilla, la Comisión Europea, DGT España, así como AUSSA, NAPCORE, el Consorcio Nordic+, la Plataforma IDI y muchos más.

La vibrante área de exhibición contará con más de 150 organizaciones, incluidos tanto líderes consolidados como nuevos disruptores. Los visitantes podrán explorar servicios, herramientas y tecnologías que transforman la movilidad en Europa. Cabe destacar un pabellón nacional liderado por ICEX presentará la mejor innovación española.

El Congreso también cuenta con el apoyo de importantes socios comerciales, incluidos CTAG, Qualcomm y Google Maps, actores prominentes que contribuyen al ecosistema de transporte en evolución de Europa. Su presencia enriquecerá tanto la exhibición como el diálogo técnico, ofreciendo perspectivas que conectan investigación, industria y despliegue.

Desde demostraciones en vivo y visitas técnicas a través del ecosistema de movilidad de Sevilla hasta discusiones de alto nivel y redes estratégicas, el Congreso combinará política, innovación y práctica. Aspectos culturales destacados, como la Cena ITS en el histórico Casino de la Exposición, ofrecerán a los participantes la oportunidad de conectarse en un entorno que refleja la hospitalidad de la región y el espíritu de intercambio.

En el 16º Congreso Europeo de ITS se moldeará el futuro del transporte en Europa, a través de la colaboración, el diálogo y la acción tangible. Es el momento para que los líderes de la movilidad se reúnan, no solo para compartir ideas, sino para co-crear soluciones que generen un impacto duradero.

Únete al movimiento: https://itseuropeancongress.com/visitors