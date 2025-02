Primer Proyecto Minero a nivel mundial que se diseña con un vertido “0” operativo

EMERITA Resources España filial de la compañía canadiense EMERITA Resources Corp. empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto TSX-V: EMO, que en estos días ha batido su récord de capitalización bursátil por encima de los 400 millones de dólares, lo que garantiza la viabilidad del proyecto que se desarrollará entre los términos municipales de Paymogo y Puebla de Guzmán, cuenta desde el año 2014 con la estrecha colaboración de Aguas de Valencia, la primera empresa en España de capital español y la décima a nivel mundial con 135 años de experiencia.

Aguas de Valencia, cabecera del grupo Global Omnium cuenta con presencia y liderazgo internacional en la digitalización de la gestión del agua en países como USA, Canadá, México, Qatar, Arabia Saudí entre otros, para poner en valor y diseñar un proyecto a la vanguardia mundial bajo la premisa de vertido “0” operativo.

Todas las aguas del proceso productivo, las aguas de contacto, las aguas de achique de minas se reutilizan y se someten a los más modernos tratamientos para garantizar la independencia en cualquier escenario de sequía prolongada.

Informe de Consulta de Compatibilidad.

No podemos olvidar que vivimos en un país con estrés hídrico crónico por lo tanto el vertido “0” operativo no es un eslogan, es una realidad porque cada gota cuenta, y es necesaria optimizar toda la gestión de los recursos hídricos disponibles para conseguir que la continuidad operativa de la instalación no se vea afectada por posibles escenarios futuros de riesgos climáticos en periodos de sequía extrema, donde Global Omnium además es un referente mundial a través de su Consultoría Estratégica GO2 en materia de adaptación al cambio climático, y por tanto el análisis de los riesgos climáticos es una de las cuestiones principales que se han tenido en cuenta el diseño del proyecto.

Este análisis de riesgos climáticos se materializa en el proyecto mediante la utilización de una balsa de emergencia/tanque de tormenta con una capacidad de almacenamiento en el peor de los escenarios de 2,35 DANAS que ocurriesen de forma inmediata, una tras otra, como la que desgraciadamente afectó a Valencia el pasado mes de octubre, y en la que Global Omnium ha demostrado una capacidad de gestión alabada a nivel mundial.

Para ello, toda la instalación se dotará de un sistema de recogida de aguas con capacidad para almacenar la totalidad de las aguas de contacto y de achique de mina en la balsa de emergencia/tanque de tormenta, lo que permitirá el tratamiento y la reutilización de estas aguas, cuya calidad una vez tratadas han levantado el interés de otras compañías que requieren este recurso esencial para su actividad, a las que desgraciadamente se les ha agradecido el interés pero este recurso se necesita para reducir a cero el consumo de recursos naturales de agua bruta.

El agua de Aznalcóllar

La sostenibilidad es un término que desgraciadamente empieza ya a caer en desgracia por el “greenwashing” y mal uso que se está realizando del mismo, pero los hechos y realidades permiten separar la paja del grano, pues esta actuación ahora adaptada a la tecnología del año 2025, ya la aportó EMERITA con Aguas de Valencia de Partner Estratégico en su propuesta para la gestión del agua del proyecto minero del Concurso Internacional de Aznalcóllar en el año 2014, y que desgraciadamente el Gobierno de la Junta de Andalucía en aquel momento menospreció, pues se trataba de la única solución a la que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió Informe de Compatibilidad Favorable el 10 de diciembre de 2014, hecho que ha quedado más que demostrado en estos 10 años en los cuales hemos asistido a un show que ha generado una gran alarma social con el vertido de agua al Guadalquivir, derivada de la incapacidad de la empresa a la que se adjudicó el concurso de poder solucionar un aspecto crucial para un proyecto minero tal cual es la gestión del agua, por la sencilla y llana razón de que su proyecto en ningún momento era creíble.

Es importante destacar este hecho, pues el próximo día 3 de marzo de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla se iniciará el Juicio Oral con 16 imputados por diferentes delitos entre ellos Prevaricación y Tráfico de Influencias, por las circunstancias que rodearon todo el proceso de adjudicación de los derechos mineros y que obviaron aspectos fundamentales como la gestión del agua, algo que se ha demostrado con creces en estos 10 años que era y es la diferencia sustancial entre ambos proyectos, ya que una mina no se puede hacer antes y ahora sin la gestión eficiente de los recursos hídricos, y en la zona en la que vivimos menos aun pretendiendo tirar los recursos hídricos existentes al río Guadalquivir, sin reutilizar los mismos ni garantizar en modo alguno la viabilidad de la disponibilidad futura.

Además, la tramitación llevada a cabo durante estos años por la empresa a la que se adjudicó el concurso para intentar lavar la imagen del proyecto, se ha basado en un argumento administrativo relativo a la captación de los recursos hídricos de agua bruta, el Interés Público Superior establecido en el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua (DIRECTIVA 2000/60/CE), pero que no es aplicable a la gestión del vertido de las aguas a tratar o de los pasivos ambientales existentes en las instalaciones.