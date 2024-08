Transforma tu futuro profesional con los Masters in Management de Loyola

El mercado laboral está en constante evolución, impulsado por avances tecnológicos, cambios económicos y la globalización. Las empresas buscan líderes que no solo comprendan estos cambios, sino que también puedan anticiparse y adaptarse a ellos.

La elección de un programa de máster es una decisión crucial que puede definir el futuro profesional de cualquier estudiante. En este contexto, los Masters in Management (MiM) en la Universidad Loyola ofrecen una formación integral y de alta calidad, que prepara a los estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del mundo empresarial globalizado en tres sectores con alta demanda: la moda, la logística y la gestión deportiva.

Tres sectores con alta demanda laboral en España y el extranjero

Los másteres de la Universidad Loyola se han convertido en líderes en empleabilidad y rendimiento académico en Andalucía, según el Informe Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).

En el área de Business, se han conseguido consolidar el Master in Management: Empresas de Moda, el Master in Management: Sports Business, y el Master in Management: Empresas Logísticas, cuyas próximas ediciones, la quinta, comenzarán el mes de octubre en el campus de Sevilla.

Los Master in Management de la Universidad Loyola suponen una ventaja significativa para quienes deseen avanzar en sus carreras profesionales en el campo de la gestión. Les proporciona las habilidades, el conocimiento y la red de contactos necesarios para tener éxito en roles de liderazgo y dirección en el mundo empresarial.

A medida que las organizaciones se enfrentan a retos cada vez más complejos, la demanda de habilidades de Management efectivas ha aumentado. Las empresas buscan profesionales con una formación sólida en gestión que puedan liderar equipos, manejar recursos eficientemente y desarrollar estrategias innovadoras.

José Ignacio Clemente, director del MiM: Empresas Logísticas, considera que el éxito de estos programas reside en la combinación de conocimientos de gestión y habilidades técnicas específicas. “Los estudiantes del MIM adquieren conocimientos especializados en áreas como estrategia empresarial, finanzas, marketing, recursos humanos, y operaciones, que les permiten abordar problemas complejos de gestión con mayor eficacia”.

No solo se forman en conocimientos técnicos, también adquieren las llamadas soft skils, habilidades fundamentales para el éxito en el mundo empresarial a través de actividades, visitas a empresas clave y talleres prácticos. “A lo largo del MiM, desarrollamos actividades y proyectos que fomentan el liderazgo y el trabajo en equipo, habilidades cruciales en el entorno laboral. Se imparte una formación específica en habilidades de comunicación y negociación, esenciales para la gestión efectiva de equipos y proyectos en las empresas”, destaca Jesús Iglesias, director del MiM: Sports Business y director de Recursos Humanos en el Real Betis Balompié.

Además, los tres postgrados ofrecen con una formación 100% práctica y experiencial, basada en la resolución de proyectos reales. “Los MiM no solo incluyen profesionales, sino que, previo a las prácticas, incluyen la realización de un proyecto corporativo, a modo de consultoría con empresas, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales y obtener una perspectiva práctica de los desafíos empresariales”, ha completado José Ignacio Clemente.

Uno de los mayores beneficios de estudiar unos de los Masters in Management de Loyola es la oportunidad de construir una red profesional sólida. El claustro de profesores que integran los postgrados lo configuran más de 20 profesionales del sector, activos y en puestos muy relevantes, tanto nacionales como internacionales. Para Charo Juárez, directora del Master in Management: Empresas de Moda, “la estrecha relación de los alumnos con los profesores del máster al ser grupos reducidos es un lujo. Se crea un vínculo bastante directo donde consultar y resolver dudas y, para los profesores, es una fuente de talento para sus necesidades de capital humano en las empresas”.