En el corazón de la Bienal

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, comenzó su intervención de la presentación de la programación de la Bienal en el Teatro Lope de Vega, que ha tenido lugar en el Centro Cerámica Triana, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación asistentes. “Ver la sala llena es un magnífico termómetro para saber que la Bienal sigue despertando interés”, ha reconocido. Un interés que el regidor también palpa en la calle, “Sevilla tiene ganas de Bienal, que no deja de ser el mayor evento Flamenco del mundo”, añadió. Y es que para Muñoz la cultura, “es el mejor antídoto contra el desanimo”. Finalizó el alcalde su intervención destacando la presencia del Rey de España, “por primera vez”, este jueves, en la inauguración de la Bienal, en el Alcázar de Sevilla, con la entrega del Giraldillo Internacional a Eva Yerbabuena. Para Chema Blanco, responsable de la cita, “el Lope de Vega es el centro neurálgico de la Bienal, su teatro, donde damos cabida a aquellos espectáculos de transmisión e interpretación de la tradición, como se ve reflejado en los artistas programados”. Ha señalado Blanco que el Lope de Vega acogerá, además, “tres espectáculos de baile, con tres coreógrafos que también están incorporando a sus propuestas escénicas nuevas formas de concebir el baile mirando al pasado, y tendremos la guitarra de Rafael Riqueni, como colofón a la edición de este año”.

Entre los artistas presentes en el acto se percibía la ilusión, pero también el nerviosismo y el profundo respeto, que sus respectivos compromisos les reportan, señalando todos ellos que subirse en el escenario del Lope de Vega de Sevilla, dentro de la programación de la Bienal, implica un añadido de responsabilidad, y una “fuerte carga emotiva”. Arranca David Lagos la programación en el Lope de Vega, el domingo 11 de septiembre, con el estreno de “‘Cantes del silencio’, que supone su cuarto trabajo en solitario. Un proyecto musical, esencialmente, pero también memorístico, ya que ha trabajado junto al historiador y antropólogo Miguel González, que es el autor del guion, en una obra que se sumerge en las raíces de Andalucía para narrar, a través de la voz de Lagos, pasajes de nuestra historia que apenas han contado con la repercusión que merecerían. El martes, 13 de septiembre, llegará el turno de María Terremoto junto a Pedro R. Miño, con su espectáculo ‘Rúbrica’, que también se trata de un estreno mundial. La cantaora de Jerez de la Frontera y el pianista presentan un inusual repertorio de cante con la forma de un viaje sonoro, que irá desde Jerez y los puertos a Levante, para llegar a Sevilla. Para el pianista, Pedro R. Miño, lo que define la propuesta que presenta junto a María Terremoto es “su verdad, todo lo que suceda sobre el escenario nos va a salir desde el alma”.

El jueves, 15 de septiembre, el baile de vanguardia llega al Lope de Vega, de la mano del madrileño Alfonso Losa y su Flamenco: Espacio Creativo. Junto a Rafael Estévez y Valeriano Paños, el artista se zambulle en una poética de movimientos hasta ahora no habituales en su repertorio. El sábado, día 17, Israel Fernández presenta su Universo Flamenco, donde el manchego demostrará como a pesar de su juventud está llamado a ser uno de los grandes nombres del cante. Ya plenamente consolidado, la voz de Antonio Reyes ocupará el escenario del Lope de Vega el martes, 20 de septiembre, acompañado por el guitarrista Dani de Morón. Se trata de un repertorio absolutamente renovado, que representa un diálogo vivo y vibrante entre el cante y la guitarra. El jueves, día 22, Mercedes de Córdoba ofrece su Sí, quiero En esta nueva propuesta, la bailaora sella un doble compromiso en el que explora las emociones que fluctúan en torno al arte y al amor e invita al público a celebrar la vida.

De Córdoba explicó durante la presentación que Sí, quiero es “una reivindicación por el Arte en general, y por el Flamenco, en particular, ya que es la expresión que más me conmueve”. También cuenta su propuesta con un homenaje “a las mujeres que han marcado mi carrera, donde incluyo un poema de Braulio Ortiz Poole (poeta y periodista de cultura de Diario de Sevilla), Una mujer que muestra su verdad, que bailo por Soleá”.

Niño de Elche protagoniza la cita del viernes, día 23 de septiembre. Provocador, vanguardista e imprevisible, el cantaor repasa lo que ha sido hasta ahora su trayectoria en Memorial un espectáculo en el que estará acompañado por las guitarras de Raúl Cantizano y Mariano Campallo. Un nuevo estreno mundial llegará al teatro el martes, 27 de septiembre, a cargo de la bailaora Pastora Galván y la guitarrista María Marín. Para Pastora Galván se trata de un “espectáculo que aún está sin montar, dirigido por Israel Galván, y en el que yo no bailo como habitualmente, ya que me adentro en el terreno de María Marín”. Mayte Martín, uno de los grandes nombres del cante en los últimos años, protagonizará la cita del jueves 29 de septiembre, con Flamenco íntimo. A modo de clausura, tanto de la programación en el Lope de Vega, como de toda la Bienal de Flamenco de Sevilla en su edición de 2022, el guitarrista sevillano Rafael Riqueni ofrecerá, acompañado de solo su instrumento, Herencia. Un emocionado y feliz Riqueni reconocía que su participación en la Bienal, en el Lope de Vega, llegaba “en un tiempo en que me están sucediendo cosas muy bonitas, como es poder actuar en la clausura de la Bienal”. Emoción, nervios y respeto, o los latidos que mantienen con vida a ese corazón de la Bienal de Flamenco de Sevilla que es el teatro Lope de Vega.