Secretos de comunicación en Amazon

“En mi empresa, sabemos que la comunicación eficaz es un factor clave para el éxito. Por este motivo, si quieres formar parte de nuestro equipo de trabajo apunta estos tres mandamientos: en nuestras reuniones, leemos en silencio antes de abrir la boca; no perdemos el tiempo en la maquetación y lectura de centenares de diapositivas inútiles y, por supuesto, apostamos por la transmisión de ideas simples a través de una expresión clara y directa”.

En síntesis, las afirmaciones anteriores resumen los principios de comunicación defendidos por Jeff Bezos desde sus orígenes como fundador del gigante Amazon. No es casual que la rentabilidad de una empresa esté ligada al estudio y la aplicación de un modelo de expresión efectiva entre los diferentes departamentos y equipos de trabajo. “Hablando se entiende la gente”, sería la reflexión popular ante la propuesta del listillo de Bezos. Bueno, sí y no. Más que hablar por hablar y pasar el tiempo enredado en banalidades y laberintos conversacionales (España y los españoles), el objetivo es que la peña se preocupe por expresar los mensajes de forma concisa y con una sintaxis ordenada.

En definitiva, la sencillez de lo complejo se basa en el análisis de las formas de vida en el siglo XXI. El modelo Bezos de comunicación nace del estudio de nuestras acciones cotidianas: nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos seres humanos hablando y escribiendo al mismo tiempo con tan pobre resultado. Nuestros cerebros están saturados de información. Nuestras jornadas laborales y obligaciones familiares nos dejan exhaustos y al borde de la incapacidad para la concentración. Soñamos con disfrutar de un poco de tiempo, mientras perdemos todo el tiempo pegados a las pantallas luminosas. En definitiva, nos obsesiona la emisión de mensajes, pero nos aburre la interpretación crítica del entorno.

Por lo tanto, desde esta perspectiva, el beneficio económico está ligado a la eficacia y al dominio de los sistemas lingüísticos de comunicación. Los empresarios de éxito valoran la destreza en el uso de la palabra como una de las claves para potenciar un producto o servicio. A continuación, te cuento varias curiosidades de la flecha amarilla en forma de sonrisa que podrías aplicar en la próxima reunión de trabajo, en tu sesión semanal con el psicólogo o en tus intervenciones silenciadas por el resto de participantes en los grupos de WhatsApp. Abre los ojos y concéntrate.

El primer mandamiento de Bezos se enuncia en la siguiente cita: “Escribir un PowerPoint es fácil para el presentador, pero difícil para la audiencia”. En consecuencia, en el año 2004, el jefe prohibió el uso compulsivo de las presentaciones digitales en las reuniones de trabajo de Amazon. En su lugar, estableció el método de la redacción de informes y memorandos de seis páginas como máximo, ya que los textos narrativos ayudan a la comprensión de los mensajes. En fin, ideas claras y estructuradas frente a decenas de diapositivas coloridas y parpadeantes.

La segunda premisa revolucionaria es la obsesión por la legibilidad. Las comunicaciones internas y externas deben ser comprendidas sin dificultad por un alumno medio de Educación Secundaria Obligatoria. Si un adolescente cualquiera no entiende lo que hablas o escribes, tu mensaje no merece la pena. Recuerda, campeón, que no eres James Joyce ni William Faulkner. Necesitamos eficacia en la transmisión de las ideas, no técnicas supuestamente literarias o macarrónicas. ¿Tan rompedora es esta idea, profesor? Solo tienes que prestar atención a los discursos políticos, a la palabrería del vendedor de artilugios electrónicos o al profesor encantado de conocerse: la sofisticación del vacío conceptual.

¡En Amazon los empleados están obligados a leer! ¿Cómooorrr? Sí, torpedo. ¡En Amazon los empleados están obligados a leer! Los primeros veinte minutos de cada reunión están dedicados a la lectura silenciosa y personal de los informes. Primero, leemos y reflexionamos con la boca cerrada. Después, debatimos y llegamos a conclusiones con la mente abierta. Bezos es un lector voraz y, por este motivo, es consciente de que la lectura es el método más eficaz para que sus empleados piensen de manera crítica e innovadora. Desde esta óptica, es impensable que un cargo directivo en Amazon se declare lector ocasional o que excuse sus carencias culturales por la falta de tiempo o la afición a las series de Netflix.

Consejo final

Concentra tu mensaje en un máximo de treinta palabras y quince segundos. Este es uno de los secretos más sencillos (y, sin duda, más complejos) de los expertos en comunicación. La revolución tecnológica ha creado unos seres humanos que se aburren cada vez más rápido y desconectan con facilidad ante el blablablá infinito y desordenado de

emisores cansinos e ineficaces. Por lo tanto, eximio lector, toma nota: transmite tu mensaje con una sintaxis canónica (sujeto, verbo conjugado y complemento) y un léxico preciso. Evita la ambigüedad y las construcciones laberínticas y grandilocuentes. Cuenta tu idea en una frase. Vale.