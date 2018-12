'Campeones' se queda fuera de los Óscar

La cinta española Campeones, de Javier Fesser, se quedó esta madrugada fuera de la carrera por los premios Óscar a la mejor película en lengua extranjera, a la que optan dos largometrajes hispanoamericanos, la mexicana Roma y la colombiana Birds of Passage, según informó la Academia de Hollywood en un comunicado.

Entre las nueve precandidatas al Óscar en esta categoría también se encuentran la danesa The Guilty, la alemana Never Look Way y la japonesa Shoplifters. Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja Ayka, la libanesa Capernaum, la polaca Cold War y la surcoreana Burning.

Campeones está interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes con discapacidad. Con 11 nominaciones a los Goya, este largometraje narra cómo el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de primer nivel, interpretado Gutiérrez, se convierte en el preparador de un equipo de personas con discapacidad.

Tras la salida de Campeones de la carrera hacia los Óscar, permanecen como representantes españoles el documental El silencio de los otros y el cortometraje Madre, que han quedado entre las precandidatas en las categorías de mejor documental y mejor cortometraje de acción. El silencio de los otros ha pasado este corte junto a otros 14 documentales, mientras que Madre lo ha hecho junto a otros nueve cortometrajes de distintos países.

Madre, de Rodrigo Sorogoyen, cuenta en apenas 19 minutos -tiempo real- la angustia contrarreloj de Marta (Marta Nieto) que, a punto de salir de casa con su madre (Blanca Apilánez), recibe una llamada de su pequeño hijo, Iván (Álvaro Balas), que pasa unos días con su padre en una playa de Francia.

Rodado a lo largo de seis años, El silencio de los otros, de la española Almudena Carracedo y el estadounidense Robert Bahar, acompaña a los impulsores de la llamada "querella argentina", el primer intento en la Historia de procesar a los responsables de los crímenes del franquismo (1939-1975). Ésta es una causa que instruye desde Argentina la jueza María Servini, amparada en el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad.

Será el 22 de enero cuando se anuncien todas las nominaciones para los Óscar.