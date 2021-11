'Eternals', los dioses más humanos del Universo Cinematográfico de Marvel

Eternals se ha convertido en el mejor estreno en taquilla en su primer fin de semana de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel. Palabras mayores, pese a unas críticas previas que no situaban el proyecto a la altura de otros éxitos recientes de La Casa de las Ideas como Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos o Vengadores: Endgame, obra magna del género superheroico. Así son los Eternals, los nuevos héroes del UCM.

Pero lo cierto es que Eternals no pretende ser nada de lo que ya hayamos visto en el UCM. Si hay que caer, de hecho, en odiosas comparaciones, está más cerca de la excelente Dune de Dennis Villeneuve que de cualquiera de la saga Vengadores. Es una película diferente, pero que convive y respira dentro del mismo universo que salvaron Iron Man y compañía tantas y tantas veces. Eternals es distinta porque no tiene prisa en llegar a la siguiente escena. Es distinta porque su excelente fotografía no solo busca la épica, sino también transmitir emociones con la ayuda de una espectacular banda sonora. Y es distinta porque sienta las bases de una nueva rama, en forma y contenido, de un Universo en expansión.

Su llegada a la gran pantalla de la mano de una directora de contrastada calidad como Chloe Zhao, oscarizada por su trabajo en Nomaland, auguraba ya un nuevo enfoque respecto a la clásica fórmula palomitera que ha convertido a Marvel en el gigante del entretenimiento que es hoy. Y quizás por el éxito de dicha fórmula y la consolidación absoluta de un universo compartido que funciona como el engranaje de un reloj, el estudio se ha animado a explorar nuevas vías y nuevas narrativas. Un camino que comenzó a investigar en su nuevo banco de pruebas, las series de Disney+, con apuestas poco convencionales como Wandavision y Loki, y que ahora se traslada a las salas de la mano de Los Eternos.

Eternals nos cuenta la historia de un grupo de héroes inmortales enviados a la Tierra por un Celestial, Arishem, para acabar con una malvada raza conocida como los desviantes. A lo largo de 7.000 años (y con, todo hay que decirlo, cierto abuso del recurso del flashback), el grupo liderado por Ayak (Salma Hayek) hará frente a estos monstruos y establecerá vínculos con los habitantes del planeta, aunque con el compromiso de no intervenir en todo aquello que no implique a los desviantes. Así se explica, por ejemplo, que no supiéramos de ellos en la lucha contra Thanos, que sirviéndose de las Gemas del Infinito diezmó a la mitad de la población del universo.

Pero los dioses también se equivocan, también fracasan. Si hay algo que guardan en común Eternals y otras propuestas del UCM es la necesidad de destacar el lado más humano de las divinidades. Ya lo vimos con el Thor de Endgame, abandonado física y mentalmente tras fracasar en su intento de parar a Thanos; y ahora vuelve a estar presente en el desarrollo del nutrido grupo de personajes protagonistas, ejemplo también de la apuesta por la diversidad de Marvel: los dioses pueden ser altos, bajos, blancos, negros, gordos o delgados. Pueden comunicarse usando la lengua de signos. Pueden ser egoístas, cobardes, mezquinos. Pueden enamorarse -hasta de alguien de su mismo sexo- y sufrir por desamor. Y pueden incluso perder la cabeza por el inexorable paso del tiempo. Porque si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, los dioses aunque eternos no dejan de ser el fiel reflejo de la humanidad.

En esta mezcla, que no resulta forzada, y en la búsqueda de la humanidad de los personajes está lo mejor de Eternals, que luce también gracias a un reparto estelar que encabezan la ya mencionada Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani o Kit Harrington. Sin olvidar a Lauren Ridloff, conocida por su papel en The Walking Dead y que destaca como una de las grandes revelaciones de la cinta. Todos tienen su momento, todos lucen y no es fácil en un reparto tan amplio. Incluso Harrington (el eterno John Snow de Juego de Tronos), aunque sus apariciones no sean más que la antesala de su -ya anunciada- incorporación como Black Night.

Eternals es, en definitiva, una buena película que no queda limitada al apellido 'de superhéroes'. Si su genealogía no estuviera en las páginas de Marvel, seguiría siendo una cinta disfrutable, visualmente atractiva sin llegar a ser pretenciosa y potente en cuanto a sus escenas de acción. Y es, sobre todo, el punto de partida de una nueva línea dentro del UCM en la que el blockbuster y el cine de autor se dan la mano sin complejos. Larga vida a los eternos.