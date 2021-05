La ficha 'Sam Wilson, Capitán América'. Guion: Nick Spencer, Joss Whedon, Tim Sale, Greg Rucka. Dibujos: Daniel Acua, Mike Choi, Jess Saiz, Paul Renaud, Angel Unzueta, Mark Bagley, Joe Bennett, John Cassaday, Tim Sale, Mike Perkins. Panini Cómics, 2021.

El lunes 25 de mayo de 2020 tuvo lugar el suceso que acabó con la vida de George Floyd, un hombre de raza negra que moría en manos de un agente tras ser detenido por la policía de Minneapolis, en Estados Unidos. Sucesos como este han dado lugar a movimientos como, por ejemplo, el más sonado ahora mismo, el Black Lives Matter (las vidas de los negros importan), que condena la violencia contra las personas negras.Solamente cuatro años antes, en 2016, Rick Remender nos presentó por vez primera a Sam Wilson con el uniforme del Capitán América. Steve Rogers otorgó el legado del supersoldado abanderado a su fiel amigo el Halcón cuando sufrió la pérdida temporal de los efectos del suero supersoldado en su organismo y se convirtió en un anciano que apenas podía levantar su escudo. Ya no podía ser el símbolo que encarnaba. Por ello, Sam Wilson recoge el escudo de manos de su mentor y le hace el relevo, dispuesto a rendirle su más que merecido tributo.Será otro Nick, más concretamente Nick Spencer, quien desarrolle a Sam como Capitán América, pero, eso sí, sin desperdiciar para nada la premisa que había propuesto anteriormente Nick Remender. Sam descubre que portar los colores de la bandera estadounidense en su traje es más difícil de lo que pensaba, puesto que no se trata de añadidos cosméticos a sus habilidades como Halcón, sino de portar un legado e inspirar unos ideales.Éste es uno de los cómics en los que están basados la teleserie Falcon y El Soldado de Invierno de Disney + y el final de la película Vengadores: Endgame, donde vemos a un Capitán América viejo cediendo su escudo a Falcon (Sam Wilson). Una parte de la opinión pública no está del lado de Wilson, entre otros motivos, porque Steve Rogers es rubio con los ojos celestes, mientras que Jim Wison es un varón de raza negra, lo cual Spencer aprovecha para hacer crítica social. Al menos hasta que regrese Rogers, que ya se sabe que en el cómic de superhéroes, lo normal es la vuelta a los orígenes.Marvel se caracteriza por reflejar la realidad social en sus viñetas, así que no sorprende que Nick Spencer, que tuvo una efímera carrera política antes de escribir para Marvel, aprovechase el cambio de protagonista en la cabecera Capitán América para mostrar la ideología de Sam Wilson, nuevo portador del escudo del Capitán América. Las reacciones no tardaron en llegar, dentro y fuera de las viñetas, que reflejan la transición entre Barack Obama, precisamente, el primer presidente negro de Estados Unidos, y el controvertido Donald Trump.En realidad, las páginas del cómic Capitán América siempre habían reflejado momentos históricos, como la Segunda Guerra Mundial y el Watergate, por ejemplo. Pero ahora, por primera vez, el protagonista de esta serie es una persona de raza negra, con todo lo que ello implica.El antiguo Falcon se une a su nuevo socio Nómada para hacer frente a amenazas que incluyen a los Hijos de la Serpiente (análogos del Ku Klux Klan en el Universo Marvel, aunque en esta ocasión se asemejan al movimiento indignado) en una historia que revela una conspiración que involucra a un adolescente desaparecido y el regreso del loco Dr. Karl Malus.Tenemos a un magnífico Sam Wilson en el papel del Capitán América. El potencial de la narración es fantástico, con ilustraciones de varios dibujantes como los patrios Daniel Acuña y Jesús Saiz, a quienes se suman John Cassaday, Tim Sale, Mike Perkins, Joss Whedon, Paul Renaud, Joe Bennett y Greg Rucka.Steve Rogers, aunque en ese momento sea un anciano, todavía trabaja para S.H.I.E.L.D., la agencia de inteligencia, espionaje y antiterrorismo, y tiene roces con Sam Wilson a causa de su actuación como nuevo Capitán América. Entre los compañeros de fatiga encontramos a Misty Knight, respaldo sensato del testarudo Sam. Otro de los apoyos es El Hombre Demolición. Los españoles Daniel Acuña, Ángel Unzueta y Jesús Saiz son los dibujantes principales, y tienen la oportunidad de brillar aquí con muchos personajes, lugares y tipos de escenas diferentes, proporcionando viñetas elegantes, con expresiones faciales siempre claras y apropiadas para las emociones que se quieren transmitir, y haciendo gala de su buen hacer como dibujantes.