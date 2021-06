La ficha 'SuperLópez: El señor de los chupetes". Guion y dibujos: Jan. Editorial Bruguera, 1980-1981.

Los tebeos se han alimentado con frecuencia de parodiar otros personajes de ficción. Por ejemplo, Groo el Vagabundo, de Sergio Aragonés, es una versión desternillante de Conan. 007 tiene su réplica en Mortadelo y Filemón, de Ibáñez. Jan se aventuró con SuperLópez, a quien ni vestido de superhéroe toman en serio. López, de origen extraterrestre, usa sus poderes sobrehumanos para desfacer entuertos, lleva una doble vida que le complica la existencia y está enamorado de Luisa Lanas, su compañera de trabajo.Cuando se publicó la trilogía El Señor de los Anillos en España, alcanzó un éxito descomunal, respaldado por el estreno en cines en 1979 de la versión animada de Ralph Bakshi. Entre sus lectores estaba un hijo de Jan, que como muchos otros se obsesionó con su lectura.SuperLópez se ve envuelto en una trama inspirada en El Señor de los Anillos, pero con personalidad propia. El Gran Chupete Único es una parodia del Anillo Único de Tolkien. Tchupón parodia a Sauron,el villano de El Señor de los Anillos. Sauron crea muchos anillos, en el cómic solamente hay seis chupetes mágicos, asignados a seis Chupópteros Negros, burla de los Nazgûl de Tolkien. Sus nombres son Chupamarca, Chupadelpote, Chupardina, Chupechán, Chupechón y Chupechín.La historia comienza cuando López se ve en una trifulca con una abuela que le acusa de robar el chupete a su nieto. Se salva por la intervención de un misterioso personaje y un chupete que da invisibilidad a quien lo usa. Este tipo le cuenta que el chupete es creación de Tchupón, un ser que quiso dominar el mundo a base de crear vicios como el tabaco, las tragaperras, la tele o el fútbol. No olvidemos que, como dijo Horacio (Venosa, 65 a. C.-Roma, 8 a. C.): "Nadie nace libre de vicios; la persona más perfecta es quien solamente tiene los pequeños". SuperLópez no le presta atención, pero las circunstancias lo llevan, con el Gran Chupete Único al cuello, al centro de la Tierra; al Amazonas; al fondo del mar; al desierto del Sahara; al Himalaya y a la Luna, donde tiene que conseguir los Chupetes Negros. Este es el álbum de SuperLópez donde más personajes mueren, concretamente cuando las bases de cada Chupóptero Negro son destruidas.El Señor de los Chupetes es el quinto álbum de SuperLópez. Está dividido en capítulos y en cada uno de ellos nuestro héroe se enfrenta a uno de los Chupópteros Negros, lo que obliga a Jan a narrar en pocas páginas la presentación del villano y su guarida, la pelea, y el desenlace en continuará. Son ocho capítulos: El señor de los chupetes; Primer chupete; Segundo chupete; Tercer chupete, ¡Y van...!; Cuarto chupete; ¡Chupóptero ChuperLópez!; El sexto chupete del apocalipsis; y El fin de los chupetes se publicó en la revista Mortadelo Especial entre 1980 y 1981. Fue recopilado en Colección Olé en 1981 y en Súper Humor SuperLópez nº 1 en 1982. En 1985, en la revista SuperLópez nº 3 de Bruguera, se incluyó un póster basado en esta historieta.En El Señor de los Chupetes Jan usa por primera vez un doblez de viñeta para hacer transición, recurso que conserva desde entonces. SuperLópez se comunica con el lector; sabiendo que vive en un cómic. Tchupón dice saber de sus andanzas por la revista Mortadelo Especial. SuperLópez, perdido en la Luna, se preocupa porque solamente quedan seis páginas para acabar.El Señor de los Chupetes sirvió de inspiración en 1989 para un videojuego que no se produjo. Más suerte tuvo en 2018 el largo SuperLópez, dirigido por Javier Ruiz Caldera y protagonizado por Dani Rovira, con estupendos resultados en taquilla. En la escena poscréditos, Berto Romero interpreta al Señor de los Chupetes, y deja la puerta abierta a la posible secuela.Tchupón regresa en el álbum Las Montañas Voladoras (2004), basado en los hechos ocurridos en 1934, cuando el ruso Boris de Skossyreff se proclamó Rey de Andorra. El copríncipe, obispo de Seo de Urgel, envió a la Guardia Civil para apresarle y su reinado no duró nueve días. Jan construye esta historia a partir de un supuesto heredero que reclama el trono. Aliado con el renacido Señor de los Chupetes, Boris II planea convertir Andorra en una isla volante en medio del Pacífico y proclamarse Rey de los Valles de Andorra.3 La próxima semana: Museum (2013), de Ryosuke Tomoe, thriller sobre un asesino que oculta su rostro tras una macabra máscara en forma de rana y usa métodos extremadamente violentos.