Over and over again

La ficha 'Nuevas historias del viejo palomar'. Beto Hernández. La Cúpula. 106 páginas. 12,50 euros.

Rico y variado como pocos, el catálogo de La Cúpula ha reflejado las tendencias más significativas del cómic mundial durante las últimas cuatro décadas. Entre sus puntos fuertes, destaca desde siempre el interés de la editorial por la historieta estadounidense underground e independiente, con autores de la talla de Robert Crumb, Gilbert Shelton, los hermanos Hernandez o Daniel Clowes, y es que La Cúpula no solo nos los trajo primero, sino que ha seguido trayéndolos sin falta, sirviéndolos en distintos formatos (serializados en revista, en álbumes encuadernados en tapa dura y en tapa blanda, e incluso, brevemente, en formato cómic-book). Como ejemplo de dicho interés, les traigo aquí cuatro reediciones recientes en rústica, comenzando con Nuevas historias del viejo Palomar, de Beto Hernández. El volumen reúne los tres números de la miniserie New Tales of Old Palomar (2006-07), números 14, 19 y 26 de la colección Ignatz de Fantagraphics, recopilados en 2013 con el título The Children of Palomar. Beto es uno de los historietistas imprescindibles de la escena norteamericana y esta de Palomar es su serie por excelencia. El conjunto es una novela río costumbrista, con sabor a realismo mágico, llena de personajes inolvidables, habitantes de un pueblo mesoamericano de localización indefinida, una auténtica obra maestra que viene desarrollándose desde los primeros días de Love and Rockets y a la que el dibujante retorna de tanto en tanto con la misma frescura y maestría de siempre.

En algún lugar del Oeste es el título del segundo tomo de otra serie mítica, Balas perdidas (Stray Bullets en el original), con la que David Lapham logró cinco nominaciones a los premios Eisner, además de alzarse con el galardón al Mejor Autor Completo en 1996. Una línea elegante, un poderoso blanco y negro y una narrativa perfecta hacen de este serial de género negro, en el que tanto importan las situaciones como la caracterización de personajes, una compra obligada para cualquier aficionado al cómic que se precie. Lapham se ha labrado después un nombre en el mainstream, pero este, su trabajo más incisivo y penetrante, sigue siendo lo mejor de su amplia carrera.

Subitulada "predilección por Tina", e impresa en bitono (azul y rosa) sobre papel amarillo, Flujo es una magnífica novela gráfica del inclasificable Dave Cooper, un tebeo morboso y divertido que combina elementos eróticos, grotescos y tiernos para narrar la relación afectiva y sexual entre un dibujante y su joven y voluptuosa modelo. Fantasías sexuales, fluidos corporales, juegos de dominación y sumisión y otras obsesiones conforman una obra sugestiva y diferente que apareció primeramente serializada en la revista Weasel, entre 1999 y 2002.

Finalmente, La Cúpula ha devuelto también a librerías El gran libro Yum Yum, de un autor que no necesita presentación: Robert Crumb. El genio de Filadelfia dibujó está encantadora fantasía en 1963, una singular historia de amor, con aquel estilo primitivo del propio gato Fritz y con un bello coloreado. Maravilloso.

