Realidad visionaria

La ficha 'Ocultos'. Laura Pérez. Astiberri. 152 páginas. 18 euros.

Hablando de su poética, decía Eduardo García que se proponía "encontrar el punto exacto entre razón y entre inconsciente", y a esto lo llamó realismo visionario. En una cuerda parecida, también con resonancias líricas, se sitúa la novela gráfica Ocultos, primera obra en solitario de Laura Pérez, publicada por Astiberri. Y es que, usando ahora las palabras de Jesús Callejo: "Cada historia de Laura Pérez es una especie de puente que te permite ir del mundo visible a ese otro mundo donde los pensamientos y los sueños son capaces de transformar la realidad, nuestra realidad".Laura Pérez (Valencia, 1983) ha desarrollado una carrera como ilustradora para publicaciones y editoriales nacionales y extranjeras como The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair, Wacom, American Airlines, Fnac, El País, Penguin, Random House y otras. Obtuvo el primer premio Valencia Crea 2015 con la historieta Empatía; ganó, junto al escritor Pablo Monforte, el IX Premio Fnac Salamandra Graphic, lo que dio en la publicación de su primera novela gráfica, Náufragos (2016), y fue seleccionada en el I Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria, con la historieta Juega, aparecida en el volumen recopilatorio de Astiberri En corto (2018). Aparte de esto, su trabajo ha aparecido en libros colectivos de ilustración como Illustration Now! 4, Ilustradores españoles o Women's Club. Art is Powerful, así como en el recopilatorio de historietas De muerte.

Ocultos es su primera novela gráfica en solitario, y aquí da muestras de su talento para los dos ámbitos citados, el cómic y la ilustración, usando una variedad de recursos gráficos que se ajustan a los distintos argumentos desarrollados en un guion fragmentario, lleno de historias y ambientes, todos cosidos por el torrente onírico que brota de cada uno de sus personajes. Hermoso, sereno, inquietante, el libro amplía el tejido de lo visible y apunta el universo propio de su autora.

También de Astiberri, y también en un terreno fantástico o, más concretamente, de ciencia ficción, ha llegado a librerías La auditora, del guionista Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) y el dibujante Javier Peinado (Madrid, 1977). El primero tiene publicadas las novelas El hermano de las moscas (2008), Padres, hijos y primates (2011) y Shakespeare y la ballena blanca (2013), así como diversas recopilaciones de relatos y traducciones, y ahora se atreve a dar el salto a la novela gráfica. El segundo combina su profesión de diseñador e ilustrador con la pasión por el cómic, que ya se ha concretado en los títulos La tempestad, Héroes del espacio y El fin del mundo, amén de historietas cortas y webcómics. Lo que aquí nos ofrecen es un relato prospectivo sobre robots y tecnología en el ambiente de un pequeño pueblo costero, en donde se mezclan las relaciones enrarecidas de una pequeña comunidad con desastres ambientales, perros sanguinarios y lo límites de lo humano, esto es, la búsqueda de nuestra propia identidad como especie.