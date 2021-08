La difícil realidad trans

La ficha 'Us'. Sara Soler. Astiberri. 144 págs. 18 euros.

Con la novela gráfica Us, la dibujante de cómics e ilustradora Sara Soler acerca al lector a la realidad trans, y lo hace desde la experiencia propia, con humor y elegancia gráfica. Todo comenzó en 2019, cuando Soler publicó un fanzine para contar el proceso de transición de su pareja. El éxito de la propuesta le ha llevado a ampliarla y convertirla en este cómic que detalla la relación sentimental de Sara y Diana, marcada por la transición de género de esta última. Repleta de anécdotas sobre una realidad que reclama ser aceptada con normalidad por una sociedad que tiende a simplificar y confundir lo que no entiende, Us es una obra valiente y entretenida que ayuda a la visibilización de un amor enfrentado a los prejuicios. En palabras de Aroha Travé: "Us hará mucho por la comunidad trans, pero también por cualquiera que pueda leerla y hacerla suya".