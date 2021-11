La ficha 'Blueberry. Integral 9'. Lorenzo Montator. Astiberri. 224 págs. 204 euros.

El gran Francisco Umbral no deja de estar de actualidad, y ahora protagoniza una llamativa biografía en viñetas, La mentira por delante. El tebeo es obra del madrileño Lorenzo Montatore, que fue nominado como autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona con La muerte y Román Tesoro y lleva un puñado de títulos con una estética de lo más particular. Montatore nos presenta aquí al escritor y su obra, recurriendo a citas del autor de Mortal y rosa, mostrando su relación con los libros y con otros protagonistas de su tiempo y recreando algunas de las infinitas anécdotas que acabaron fagocitando al personaje. En palabras de Umbral: "A los retratos tiene uno la obligación de parecerse, y no el pintor de sacar el parecido".