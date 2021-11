La más querida y encantadora desde la inmortal Alicia

La ficha 'Ana de las Tejas Verdes'. Guion: Lucy Maud Montgomery Y Kuma Chan. Dibujos: Crystal S. Chan. Norma Editorial, 2021.

Mark Twain la llamó "la más querida y encantadora niña de ficción desde la inmortal Alicia". ¿A quiénes se refería el no menos inmortal escritor? Hablaba de Alicia Liddle, creada por Lewis Carroll, y de Anne Shirley, creada por Lucy Maud Montgomery. Es decir, hablaba de las niñas protagonistas de las novelas Alicia en el País de las Maravillas y Ana la de Tejas Verdes.

Ana la de Tejas Verdes (en el original en inglés, Anne of Green Gables) es una novela que fue publicada por primera vez en el año 1908. La autora la escribió pensando en todas las edades, pero recientemente se la ha considerado como si fuese exclusivamente para niños. La obra narra la vida de Anne Shirley, una niña huérfana que, gracias a su carácter imaginativo y despierto, logra encandilar a todos los habitantes de Avonlea, pequeño pueblo pesquero ficticio en la Isla del Príncipe Eduardo donde se desarrolla la historia, a finales del siglo XIX.

Lucy Maud Montgomery dijo haberse inspirado en un artículo periodístico sobre una pareja canadiense que, al solicitar la adopción de un chico, recibieron una chica en su lugar. En lo que respecta a la Casa de las Tejas Verdes, la escritora homenajea la casa de Green Gables donde vivían sus primos, situada en la Isla del Príncipe Eduardo, y que hoy en día aún se conserva.

La historia da comienzo cuando Marilla Cuthbert y Matthew Cuthbert, dos hermanos de mediana edad que viven juntos en Tejas Verdes, una granja en un pueblecito llamado Avonlea, en la Isla del Príncipe Eduardo, deciden adoptar a un muchacho de un orfanato de Nueva Escocia para que les ayude con la granja. Debido a una serie de malentendidos, quien termina en Tejas Verdes es una inteligente chica de once años: Ana Shirley. Ana es brillante y perspicaz, complaciente, pero descontenta con su nombre, su piel pálida y pecosa, y, sobre todo, con sus largas trenzas de pelo rojo.

El libro relata cómo pronto sobresale en sus estudios, sus ambiciones literarias y sus amistades con otras niñas como Diana Barry (su mejor amiga), Jane Andrew o Ruby Gillis, y su rivalidad con Gilbert Blythe, un chico tres años mayor que Ana que osó hacer una broma acerca de su pelo. El libro sigue las desventuras de Ana en Avonlea, entre las que se incluyen sus rivalidades con las hermanas Gertie y Josie Pye, y sus numerosas travesuras, como teñirse el pelo de verde.

Lucy Maud Montgomery va desarrollando la personalidad de Ana, la cual va dejando de ser una niña alocada, imaginativa e impulsiva para irse convirtiendo en una joven inteligente e independiente que usa su imaginación de forma constructiva. La primera novela fue seguida por otras siete, en las que Montgomery fue narrando la vida de Anne, y también la de sus hijos durante la Primera Guerra Mundial. Las secuelas son las siguientes: Ana, la de Avonlea (1909); Ana, la de la Isla (1915); Ana y la Casa de sus Sueños (1917); El valle del Arco Iris (1919); Rilla, la de Ingleside (1921); Ana, la de Álamos Ventosos (1936) y Ana, la de Ingleside (1939).

Existen varias versiones audiovisuales, como Ana de las Tejas Verdes (Estados Unidos, 1934); La maestra rebelde (Estados Unidos, 1940); Ana de las tejas verdes (teleserie, Japón, 1979); Ana de las tejas verdes (telefilme, Canadá, 1985); Ana de las Tejas Verdes: la continuación (teleserie, Canadá, 1987); Lantern Hill (telefilme, Canadá, 1989); Camino a Avonlea (teleserie, Canadá, 1989); Ana de las tejas verdes: la historia continúa (telefilme, Canadá, 2000); Kaze no Shojo Emily (teleserie, Japón, 2007); Ana de las Tejas Verdes: un nuevo comienzo (telefilme, Canadá, 2008); Antes de Tejas Verdes (teleserie, Japón, 2009); Ana de las Tejas Verdes (Japón, 2010) y Anne with an E (teleserie, Canadá, 2017).

Ana la de Tejas Verdes también tiene versiones en cómic, de diversos idiomas y países. Entre todos, destacan los manga, especialmente dos: Ana la de Tejas Verdes (1997), de Yumiko Igarashi, el más popular gracias a la teleserie de anime y a que su autora es también la de Candy Candy, y Ana la de Tejas Verdes (2020), de Kuma Chan y Crystal S. Chan, la adaptación más fidedigna, editada por la canadiense Udon Entertaintment en su línea Manga Classics.