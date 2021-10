El rey de Aquilonia

La ficha 'Biblioteca Conan. La espada salvaje de Conan, 9'. Roy Thomas, John Buscema y otros. Panini. 248 págs. 20 euros.

Todos los tomos que van publicados de la Biblioteca Conan. La Espada Salvaje de Conan son sobresalientes, y el noveno no es la excepción. La Ciudadela Escarlata y otros relatos recopila los números 28 a 30 del mítico magazine en blanco y negro publicado por Marvel en la década de 1970, y de este contenido merece la pena destacar la espléndida adaptación del relato original de Robert E. Howard The Scarlet Citadel, con guion de Roy Thomas y dibujos del excelente (y no muy prolífico) Frank Brunner, que es quien firma también la portada. Esta historieta de la época de Conan como rey de Aquilonia es uno de los mejores trabajos de toda la carrera de Brunner y, no en vano, mereció el premio al mejor cómic en los British Fantasy Award de 1979. Además de esto, tenemos a Thomas con John Buscema y Alfredo Alcalá y con Ernie Chan. No se puede pedir mucho más.