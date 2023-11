Andalucía es vino

Como no podía ser de otra forma, no hay que olvidar los vinos de Jerez y sus 12.000 hectáreas de viñedos. En el centro de la provincia de Cádiz, Jerez de la Frontera se ha hecho famosa en el mundo entero por la producción de esta bebida bajo la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry . Bajo esta marca se produce de forma predominante, siendo casi el 90% de la producción, la variedad Palomino Fino. El resto se corresponde con variedades de Pedro Ximénez y Moscatel.

Los vinos del Condado de Huelva se caracterizan por el medio natural donde se producen y envejecen, influenciados por la proximidad al Parque Nacional de Doñana . El Condado produce principalmente vinos blancos y generosos, siendo la uva autóctona Zalema la más utilizada. Pero no solo de vinos blancos vive el Condado. Los tintos y rosados también tiene presencia, pero de forma particular destaca el Vino Naranja del Condado de Huelva, único de esta denominación.

Otras Denominaciones de Origen

Además de las D.O.P de Huelva, Jerez y Sevilla, a lo largo y ancho de Andalucía existen muchas Denominaciones de Origen que dan prestigio a los vinos de esta tierra. Estás son, en Málaga D.O "Sierras de Málaga", en Córdoba D.O "Montilla - Moriles", en Cádiz D.O. "Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda", en Málaga D.O. "Málaga" y por último, en Granada D.O. "Granada".