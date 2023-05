Bollycaos caseros, fáciles y deliciosos

Los bollycaos son una de las meriendas favoritas, tanto de los niños como de los adultos. Se trata de unos bollos normalmente rellenos de crema o de chocolate. Generalmente es un dulce que podemos encontrar en casi todas las pastelerías y tiendas. Si eres de esas personas que adoran merendarlos, hoy te vamos a traer una receta de bollycaos caseros, fáciles de elaborar y deliciosos.

Comenzaremos preparando todos los ingredientes, los cuales podremos encontrar fácilmente en el supermercado más cercano de nuestra casa o, si es que no los tenemos ya:

500 gramos de harina de trigo

150 ml de leche

150 ml de agua

50 gramos de mantequilla

20 gramos de azúcar

10 gramos de sal

5 gramos de levadura seca o 15 g de levadura fresca

200 gramos de crema de chocolate con avellanas

1 huevo

Una vez hayamos preparado todos los ingredientes encima de la mesa para poder ir elaborando nuestra receta con facilidad, comenzaremos.

Lo primero será preparar la masa de nuestros bollycaos. Pondremos la harina en un recipiente, al que añadiremos la sal y también el azúcar. Mezclamos bien para integrarlo todo.

Lo siguiente será hacer un pequeño hueco en el medio de la mezcla seca que acabamos de preparar. A ese hueco le añadiremos la levadura (fresca o seca), los 150 ml de leche y el agua. Un buen consejo es utilizar leche y agua templadas para que la fermentación se produzca antes. Añadiremos la mantequilla y deberemos mezclar todo hasta que nos quede una mezcla homogénea y sin grumos. Para que te sea más fácil amasar, una vez veas que ya está casi mezclado, puedes pasar la masa a la encimera y seguir amasándola ahí.

Una vez tengamos nuestra masa completamente amasada, la pondremos en un bol hondo con un poco de aceite de oliva y la cubriremos con un paño. Deberemos esperar dos horas hasta que nuestra masa aumente su tamaño.

Una vez vemos que no me has aumentado, tocará dividirla. Primero la aplastamos un poco, como en forma de pizza, y después la dividiremos en ocho porciones.

Tomaremos una porción y empezaremos a darle forma redonda, y así con el resto de porciones.

Cogeremos las porciones y las estiraremos con un rodillo. Una vez hayan quedado estiradas pondremos un poco de crema de chocolate con avellanas en el interior. Para cerrar, deberemos doblar hasta esconder la crema de chocolate y sellar bien los bordes y después enrrollar.

Colocaremos todos nuestros bollycaos sobre una bandeja de horno, dejándolos todo lo separados que podamos, ya que dejaremos que reposen aproximadamente una hora, y doblarán su tamaño.

Precalentaremos el horno a 220° con calor arriba y abajo. Batiremos un huevo para pintar todos los bollycaos (cuidadosamente) y que queden de un color dorado apetecible. Una vez esté caliente el horno, meteremos la bandeja con los dulces y lo dejaremos 10 minutos a la temperatura que hemos dicho.

Una vez estén listos, los sacaremos y dejaremos que se templen un poco. Servimos y ya estarán listos para disfrutar de una merienda con tus familiares y amigos.