Chicharrones jugosos y crujientes en la freidora de aire

El chicharrón es una comida que es típica de muchos países, pero que nuestra región, Andalucía (en específico los clásico de Jerez de la Frontera) cobra un poco más de sentido en nuestro platos. La cocina moderna ha traído muchísimos inventos, entre ellos, la freidora de aire, que sirven para nos la vida hacer recetas tradicionales, un poco más saludables. Hoy vamos a ver cómo cocinar rones en la freidora de aire para que queden jugosos y crujientes, pero con menos grasa que costumbre, ya que generalmente van fritos en aceite.

Ingredientes

Los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar chicharrones en freidora de aire, son muy sencillos. Deberemos colocarlos sobre la encimera para facilitarnos el proceso de elaboración al tenerlos más a mano:

Un kilo de panceta: la protagonista

Sal

Bicarbonato de sodio: el truco para que queden crujientes

Limón

Elaboración

Una vez tenemos los cuatro ingredientes, pasaremos al proceso de la oración, que nunca ha podido ser más fácil.

El primer paso va a ser bañar la panceta en sal. Una vez haya pasado media hora, le rascamos la sal y se la quitamos. Lo siguiente será espolvorear un poco de bicarbonato sobre la piel. Este truco hará que queden de lo más crujientes. Tras esto, le exprimiremos el zumo de medio limón encima y salpimentaremos. Después, deberemos envolver la panceta en papel de aluminio y cocinarla en la freidora de aire a 180° durante aproximadamente 15 minutos. En este paso, la panceta se cocinará uniformemente. El segundo paso es, una vez pasado el tiempo de cocción inicial, deberemos retirar el papel de aluminio. Una vez retirado, deberemos aumentar la temperatura a 200 °C y cocinar 10 minutos por cada lado. Este paso es muy importante, ya que asegura que los chicharrones nos queden crujientes por fuera, pero jugosos por dentro. El toque final es es esencial, y se trata de colocar la panceta con la piel hacia arriba y dejarla cocinar otros cinco minutos por otros 200 °C. Este último paso le va a dar un toque extra crujiente a tus chicharrones, haciéndolos totalmente irresistibles.

Una vez estén listos, lo único que habrá que hacer será servir para que tú y tus amigos o familiares podáis disfrutar de este tradicional plato que todo el mundo encanta.

Elegir la freidora de aire en este caso nos va a ahorrar un montón de aceite, por no hablar de lo sencilla que es la limpieza de la freidora de aire y de los ricos que quedan los chicharrones cocidos uniformemente. así que ya sabes, si eres fan de los chicharrones, no dudes en probar esta nueva versión que hará que no pares de comer este delicioso snack en todo el día día.