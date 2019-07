La tendencia de las teppanyaki, planchas de acero procedentes de la cocina japonesa, para la preparación de platos a la vista del comensal acompañado de espectáculos y malabares se estrena en Sevilla. Y lo hace de la mano del chef Ejecutivo del Hotel EME y que también lo fuera del restaurante María Trifulca, Antonio Casado, quien se ha unido a los empresarios sevillanos Juanma Martín, Agustín y Jesús Ortega para dar vida a Do Restaurante, un novedoso concepto gastronómico que abrió sus puertas el viernes 26 de julio junto a las Setas de la Encarnación.

Cocina mediterránea con aires del país del Sol Naciente definirán gastronómicamente a este nuevo restaurante en el que Casado tiene claro que “no se sacrificará la calidad de ningún plato en aras de una excesiva espectacularidad de las teppanyaki”. Porque en Do Restaurante las planchas de acero japonesas cumplirán su cometido “sin convertir el establecimiento en una función circense”. Detrás habrá una carta de calidad, creada por el propio Casado, “bien elaborada, sin muchos platos para que el cliente esté relajado a la hora de decidir y muy sujeta a los productos de temporada”.

El chef ejecutivo explica que las elaboraciones de Do están concebidas como platos para compartir y que en ella tendrán especial protagonismo las recomendaciones fuera de carta, pudiéndose encontrar tanto un guiso de patatas con curry japonés, como un chuletón de Ávila muy personal o un pulpo a la gallega con un toque diferente. Además, Do Restaurante prestará gran atención al sushi, contando con su propio sushiman que también elaborará las piezas en la cocina abierta del establecimiento.

Respecto a la ambientación del restaurante, obra de la decoradora Encarni Alcázar con la colaboración de Juanjo Vega que han dado un toque actual y vanguardista a Do, no pasan desapercibidas las grandes cristaleras de su fachada que dan a la calle y que otorgan una mayor sensación de amplitud a los comensales. “Aunque aún no tenemos instalada la terraza, jugamos con el concepto de espacios abiertos en todas sus variantes”, concluye el chef ejecutivo.

