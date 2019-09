Un Five Guys en Lagoh: las hamburguesas favoritas de Obama llegan a Sevilla

Si te apasionan las hamburguesas probablemente conozcas la cadena estadounidense Five Guys: pan blando que aprisiona una carne jugosa y llena de sabor presentada en papel de aluminio, patatas fritas crujientes, paredes de azulejos blancos y rojos o el olor inconfundible del bacon con el queso fundido.

Todo eso llega a Sevilla el próximo día 27 de septiembre. Y es que Five Guys abre en el Centro Comercial Lagoh, su primer restaurante en la ciudad hispalense.

Ya te contamos cuáles son los restaurantes y tiendas que abrirán en el Centro Comercial Lagoh, donde podremos encontrar el segundo establecimiento de Five Guys en Andalucia - el primero está en Granada, en el Centro Comercial Nevada Shopping - y ahora veremos qué podremos degustar en Sevilla en las próximas semanas.

La carta de Five Guys

Las hamburguesas de Five Guys, conocidas mundialmente como las "favoritas del ex Presidente Obama" están formadas por una carne de máxima calidad y un pan de receta propia sin conservantes artificiales perfectas para acompañar con patatas fritas.

Si no eres demasiado fan de las hamburguesas, también puedes probar los perritos calientes, típicos 'hot dogs' americanos con alguno de los famosos toppings de Five Guys, u optar por un sándwich, de queso hecho a la plancha, vegetal o el BLT, no tienen desperdicio.

Las bebidas de Five Guys tampoco pasan desapercibidas, y es que además de la amplia gama de refrescos americanos que ofrecen para rellenar siempre con tu menú (las veces que quieras), tienen unos batidos irresistibles, con una base de vainilla a la que puedes añadir los ingredientes a tu gusto, sí, bacon también.

Sobre Five Guys

La cadena de restaurantes nace en Virgina (EEUU) en 1986 con una sencilla fórmula: hamburguesas bien hechas, patatas crujientes, entorno impecable y buen rollo. Algo que les ha llevado al éxito, y a estar en más de un millar de franquicias.

Sin renunciar a la frescura, no tienen congeladores ni microondas en sus restaurantes, han conseguido llevar el sabor de sus hamburguesas por Norte América y Europa. Les gusta crear nuevas combinaciones, y ya presumen de que si no quieres, en sus restaurantes nunca repites menú.