Objetivo: neutralidad de carbono

EL mundo entero está sufriendo las consecuencias del cambio climático. “Las emisiones siguen incrementándose y la temperatura de la Tierra no cesa de aumentar -la temperatura del planeta es ahora 1,1ºC más elevada que a finales del siglo XIX-”, según apunta Naciones Unidas.

La gravedad de esta problemática requiere que, ahora más que nunca, tanto Gobiernos, organizaciones públicas y privadas, como la sociedad civil, actúen conjuntamente en la puesta en marcha de soluciones concretas que eviten la catástrofe medioambiental hacia la que nos dirigimos.

En lo que respecta al papel de la ciudadanía, un estudio de 2022 publicado por Too Good To Go -la mayor plataforma de lucha contra el desperdicio de alimentos-, destaca que el 42% de los españoles se propone ser más sostenible en su día a día y consumir de manera más responsable. Esto es una muestra de que la sociedad española es cada vez más consciente de la importancia de ayudar e impulsar la sostenibilidad.

Alineados con la sociedad, es esencial que las empresas tomen conciencia de la importancia de su papel con el fin de poner en marcha estrategias con acciones concretas, que garanticen la conservación del planeta, su biodiversidad y sus ecosistemas, y que contribuyan al objetivo común de reducir el impacto de la actividad humana en el planeta.

La importancia del sector hostelero

El sector de hostelería, a través de pequeños gestos, puede conseguir un efecto importante en la lucha contra el cambio climático.

Las cifras están ahí. La hostelería es un sector imprescindible para nuestra economía. España es un “país de bares” ya que cuenta con más establecimientos hosteleros por persona del mundo (uno por cada 147 habitantes). Hay 315.000 establecimientos repartidos por todo el territorio español, lo que significa que en prácticamente todos los pueblos hay, al menos, uno. La hostelería representa un 6,4% del PIB nacional y emplea directamente a 1,7 millones de personas.

Estas cifras y la capilaridad del sector hostelero, hacen que puedan tener un papel muy importante dentro del reto de luchar contra el cambio climático. Este papel y su presencia geográfica no solo impulsa a los establecimientos a actuar, sino que también les otorga la oportunidad de servir de ejemplo para el resto de la sociedad. De hecho, la sostenibilidad en la hostelería es una tendencia que aumenta su presencia este 2022. Además de asumir el compromiso de actuar ante la situación de emergencia climática que vivimos, plantea una actuación que, desde el punto de vista económico, acabe teniendo un efecto positivo, aun tras una situación complicada como la que ha vivido en los últimos meses. Se trata de aprovechar la reducción de emisiones de CO2 como un elemento para conseguir una recuperación verde que sea más efectiva a medio y largo plazo.

No obstante, es importante señalar que, si bien la descarbonización constituye una palanca para la recuperación y la salida de la crisis que nuestra sociedad está viviendo, no es algo a lo que el sector haya sido ajeno en el pasado. Muchos establecimientos llevan años adoptando acciones para reducir el impacto que su actividad tiene en el entorno en el que se desarrollan.

Con el fin de colaborar con ellos y ofrecer ideas que contribuyan a su objetivo de reducir la huella que generan en el medio ambiente sus actividades, nació en 2017 Hostelería #PorElClima, una iniciativa de ECODES y Coca-Cola y en la que Hostelería de España figura como partner nacional. Esta iniciativa forma parte de la Comunidad #PorElClima.

¿Qué es hostelería por el clima?

Hostelería #PorElClima constituye una plataforma virtual que reúne a una comunidad de establecimientos hosteleros que deciden comprometerse con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2017, se han adherido más de 1.600 establecimientos que han implementado más de 17.000 acciones por el clima. Además, para dar relevancia y visibilidad a las ‘buenas prácticas’ del sector, la web de Hostelería #PorElClima ha publicado más de 150 historias y siete casos de éxito.

Ayudar a reducir el impacto ambiental de los restaurantes con consejos y herramienta, impulsar al sector hostelero como ejemplo de un sector comprometido y visibilizar las acciones climáticas de cada uno de los establecimientos adheridos son los tres objetivos principales con los que esta iniciativa se compromete frente a la sociedad y su entorno para conseguir un futuro mejor.

Para conseguir estos retos, Hostelería #PorElClima ayuda a cada establecimiento a identificar las acciones que ya tiene en marcha o que podrían implementar para convertirse en un establecimiento bajo en emisiones de carbono. Estas acciones se basan en seis pilares de actuación: la gestión de residuos, la energía, el consumo responsable, la movilidad, la huella de carbono y el agua.

Hostelería #PorElClima propone más de 50 acciones que se dividen en tres niveles según su dificultad e impacto y que pueden realizar los establecimientos para mejorar su relación con el entorno, y las mismas.En 2021, con el objetivo de reforzar su propósito de ayudar al sector hostelero a reducir su impacto ambiental, Hostelería #PorElClima a través de una medición hecha por ECODES permitió a 20 establecimientos calcular su huella de carbono. A través de ella, se calcularon tanto las emisiones directas causadas por los negocios, como las indirectas derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otras entidades que no dependen del negocio, como puede ser el suministro eléctrico o el consumo de agua.

Hostelería #PorElClima 2022

Hostelería #PorElClima sigue dando pasos para que más establecimientos se adhieran y pongan en marcha acciones concretas que permitan reducir su huella de carbono. En este sentido, en 2022, se ha puesto como meta buscar la implicación de la hostelería organizada dada su importancia en el conjunto de España, para lo cual se incluirá un apartado específico dentro de la plataforma. En él será posible la creación de un perfil de empresa, a través del cual se podrán de subir varios establecimientos a la vez o que se computen los establecimientos del grupo de otra manera, con el objetivo de dar mayor visibilidad al grupo empresarial, así como a las acciones emprendidas por él.

Asimismo, está previsto continuar con la medición de huella de carbono de los establecimientos hosteleros con la realización de otras 20 nuevas mediciones. El objetivo es monitorizar las emisiones de carbono de estos establecimientos para poder ofrecer a los usuarios un informe completo de sus locales. Además, Coca-Cola se compromete a compensar las emisiones realizadas por cada establecimiento, convirtiéndolos así en neutros en carbono.

Del mismo modo, se va a incorporar a la plataforma una herramienta denominada: Scope CO2, que permite el auto cálculo de la huella de carbono, de manera que los hosteleros puedan conocer la cantidad de toneladas de CO2 que emiten y actuar en consecuencia.

En todo este proceso también tendrá un papel importante el equipo comercial de Coca-Cola Europacific Partners que asesorará a los establecimientos para la consecución de sus objetivos medioambientales.